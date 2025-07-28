закрыть
28 июля 2025, понедельник, 15:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко отказался верить, что в Беларуси нет крупных залежей нефти

  • 28.07.2025, 15:27
Лукашенко отказался верить, что в Беларуси нет крупных залежей нефти

Диктатор начал донимать россиян.

Лукашенко призвал россиян проверить, есть ли в Беларуси залежи нефти. Об этом диктатор заявил на встрече с губернатором Тюменской области России Александром Моором.

Правитель сказал, что «наши специалисты заточены на одну компанию — «Беларуснефть» и они «докладывают в одном направлении», а ему хотелось бы получить альтернативную «экспертную оценку специалистов» в этом вопросе.

— Я как-то не могу поверить, что, добывая когда-то больше 8 млн тонн в советские времена, мы сегодня скатились до 2 млн тонн, — отметил Лукашенко. — Нам нужны такие независимые эксперты, которые могли бы ответить на вопрос, в каком направлении нам здесь развиваться.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что будет с Путиным осенью
Что будет с Путиным осенью Юрий Федоренко
Коридоры кончаются стенкой
Коридоры кончаются стенкой Дмитрий Чернышев
Включить свет в аэропорту
Включить свет в аэропорту Ирина Халип
Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров