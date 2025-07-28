Лукашенко отказался верить, что в Беларуси нет крупных залежей нефти 28.07.2025, 15:27

Диктатор начал донимать россиян.

Лукашенко призвал россиян проверить, есть ли в Беларуси залежи нефти. Об этом диктатор заявил на встрече с губернатором Тюменской области России Александром Моором.

Правитель сказал, что «наши специалисты заточены на одну компанию — «Беларуснефть» и они «докладывают в одном направлении», а ему хотелось бы получить альтернативную «экспертную оценку специалистов» в этом вопросе.

— Я как-то не могу поверить, что, добывая когда-то больше 8 млн тонн в советские времена, мы сегодня скатились до 2 млн тонн, — отметил Лукашенко. — Нам нужны такие независимые эксперты, которые могли бы ответить на вопрос, в каком направлении нам здесь развиваться.

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