Турция впервые продала свой истребитель пятого поколения другой стране 28.07.2025, 15:43

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Историческое событие.

Турция и Индонезия подписали соглашение о закупке 48 истребителей пятого поколения KAAN. Это произошло на оборонной выставке IDEF25, проходящей в Стамбуле. Сообщает Army Recognition.

В Индонезии давно выражали заинтересованность новым турецким самолетом. С подписанием контракта стороны завершили все формальности, необходимые для экспорта KAAN в азиатскую страну.

Как говорится в ранее обнародованном меморандуме, поставки KAAN должны осуществить в течение 120 месяцев. Стоимость 10-летнего проекта оценивается в более чем 10 миллиардов долларов.

KAAN является турецким перспективным истребителем пятого поколения, разработанным Turkish Aerospace Industries (TAI). Опытный прототип KAAN совершил свой первый полет в феврале 2024 года.

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