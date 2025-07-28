Во время матча в Мозыре болельщик упал с трибуны 28.07.2025, 16:04

Что с ним сейчас?

В воскресенье мозырская «Славия» в рамках 1/8 финала Кубка Беларуси на стадионе «Юность» принимала «Гомель». Матч, завершившийся победой хозяев (1:0), омрачился неприятным инцидентом: во время игры с трибуны упал болельщик.

Все произошло на 22-й минуте первого тайма. Вскоре после падения к трибуне подъехала машина скорой помощи, и мужчину увезли в больницу.

Как оказалось, мужчина почувствовал недомогание. На послематчевой пресс-конференции инцидент прокомментировал главный тренер «Славии» Иван Биончик:

«Хочу пожелать здоровья и скорейшего выздоровления болельщику, которому стало плохо во время сегодняшней игры — и которого увезла со стадиона скорая помощь. Надеюсь, с ним все в порядке», — сказал тренер.

В пресс-службе «Славии» Onlíner рассказали, что болельщик упал по причине плохого самочувствия и его доставили в приемный покой больницы. C ним уже все в порядке: мужчина жив, здоров и уже находится дома.

Кроме того, в своем телеграм-канале клуб выступил с официальным заявлением по поводу произошедшего.

«К счастью, благодаря бдительности окружающих и оперативному реагированию сотрудников скорой была оказана своевременная помощь. Виталий был доставлен в больницу, где пришел в себя и после улучшения самочувствия, отказавшись от госпитализации, отправился домой. На данный момент состояние здоровья Виталия Дмитриевича удовлетворительное», — сказано в заявлении клуба.

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