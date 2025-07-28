Гордый «Кузя» на празднике флота Владимир Халип

28.07.2025, 16:28

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Владимир Халип

Корабли не вышли на парад.

Неслыханный конфуз! И это не какой-нибудь заштатный парадишко на далеких островах, куда в многодневном походе вдруг зашла эскадра, чтобы пополнить запасы пресной воды. А заодно порадовать аборигенов парадным построением донельзя боевых и гордых кораблей. Все же понимают - нелегко островитянам. Далеко от них цивилизация. Вокруг только океан, прибой и стаи птиц. И вдруг такое – моряки, военные суда и флаги на ветру. Словом, счастье привалило.

В Питере, конечно, все не так. И минувшее воскресенье – это не просто визит каких-то там случайных кораблей, а праздник всей страны, которая так любит издавна всевозможные военные парады и прочие построения. День военно-морского флота России – это же какой повод для немыслимой гордости всего трудового народа, который в незабываемом 1939 году с ликованием встретил эту сталинскую идею. Попробовал бы кто не ликовать! Но не в этом суть.

Путинская Россия просто обожала этот праздник. Всегда там, в городе на Неве – морской парад. Выстраиваются военные корабли. Тот, кто командует парадом, проходит на быстроходном катере этот четкий строй. Потом салют. И много чего прочего. И в прошлом году было так. И в этом будет так, а не иначе. Ходили даже слухи, что по случаю крутого праздника где-то на далеком горизонте вполне может обозначиться до слез знакомый силуэт с неповторимым шлейфом мазутного дыма – известный всем авианосец «Адмирал Кузнецов».

Не может гордый корабль, и к тому же флагман Северного флота, застрять навечно на каком-то там ремонте и напрочь затеряться где-то в доках. Это всякие банкиры сочиняют злые сказки, будто денег нет и этот любимый русским миром «Кузя» просто обречен. Не зря же за неделю до морского праздника вдруг пустили снова слух, будто знаменитое судно просто распилят и оно пойдет на металлолом. А если это так, то чем гордиться? Нет, Путин Россию в обиду не даст. Тем более, сейчас, когда приближается День военно-морского флота.

И вот наступило оно, это воскресенье. Но не так, как все этого ждали. Будто включен был какой-то особый режим. Еще с утра по западной части страны прошел какой-то странный трепет. А потом неприятные ощущения возникли у жителей Санкт-Петербурга и его окрестностей. Вроде бы где-то что-то жужжит. Навязчиво и неотвратимо. И вот пришли первые сообщения – украинские беспилотники атаковали Пулково, Промзону. Гатчину и даже Кронштадт. Число авиарейсов, отмененных в аэропорту, почти достигло сотни. Тех, кто должен был улетать этими рейсами и прочих встречающих просили в аэропорт не приезжать. Введен был все тот же план «Ковер», который уже вызвал коллапс во многих аэропортах России. В сеть посыпались съемки очевидцев происходящего – украинские беспилотники уверенно осваивают воздушное пространство Ленинградской области. Ничего себе праздник начинается!..

И когда уже казалось, что день окончательно испорчен, и все тем же пулковским «ковром» накрылся и обещанный некогда парад со всеми его радостями и даже праздник, вдруг пронесся слух: Путин в городе! Сначала не поверили. А как же безопасность?.. Но потом на помощь пришло родное телевидение, и внезапная новость уже звучала из всех утюгов. А оптимисты пристально всматривались в далекий горизонт – не появился ли на морских просторах до боли знакомый шлейф «кузиного» дыма.

А вождь принимал уже рапорт почетного караула. Почему-то на заднем дворе адмиралтейства. Возможно, просто ностальгия. Потянуло внезапно к подворотням и дворам. Рапорт был какой-то невнятный – по протоколу, но без энтузиазма. Зато встреча с народом несомненно удалась. Повторены были штатные кричалки. И прозвучали они вполне вдохновенно, не то, что кислое «ура» почетного караула. Организаторы знали: толпа, если с ней умело поработать, никогда не подведет. Очень кстати в программе внезапного визита оказалось и еще одно торжество. Патрушев персонально вручил сановному гостю медаль морской коллегии. Очень кстати – награда нашла героя.

А потом был еще лихой пролет на белом катере по тем местам, где должны были выстроиться корабли, расцвеченные флагами, если бы праздничный парад не был отменен. И вот это нервное плавание катера «Раптор» в программе визита оказалось лишним и даже неуместным. Было похоже, гость что-то ищет. Может, «Кузю»?..

Однако, в общем и целом, праздник состоялся. А был он с парадом или без оного, с планом «Ковер» и стаями внезапно налетевших беспилотников, не в этом суть. Так говорят сегодня философы из питерской администрации. Можно сделать вид, что так все было и задумано. Давно же было сказано: все идет по плану. Надо только терпеть и ждать.

Разве только одна прореха на этом светлом фоне удручает. Гордый «Кузя» на горизонте в этот день так и не обозначился. А это значит, что пессимисты из некоего банка были правы, предрекая гордому авианосцу металлоломный финал. Да что там, в сети полно репортажей с той самой верфи, где обозначился уже окончательный распил обреченного судна.

Кто-то снял все это, судя по всему, из кабины портального крана. Гигантская, до безобразия ржавая палуба. Какие-то жуткие остатки развороченной надстройки у борта. И чей-то внятный вздох за кадром: «Это – Россия!»

Какой там горизонт, какое море?..

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

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