В Минске водитель Audi проехал на красный и на переходе столкнулся с девушкой на самокате 2 28.07.2025, 16:42

Авария попала на видео.

В ГАИ Минска сообщили о ДТП на улице Шафарнянской, вблизи развязки с проспектом Независимости. В происшествии участвовал пользовать шерингового электросамоката.

Последствия инцидента видел один из читателей Onliner.

— Сбили самокатчика. На фото видно, что у Audi оторван молдинг, он лежит на дороге у самоката. Белый автомобиль тоже стоит на аварийке, возможно, они вдвоем как-то зацепили самокат. Кто ехал на самокате, тоже неясно. На дороге никого не было, — рассказал он.

Позднее ГАИ Минска опубликовала подробности об этом ДТП.

— По предварительной информации, сегодня утром 49-летний водитель Audi вблизи пересечения улицы Шафарнянской с проспектом Независимости, продолжив движение на запрещающий красный сигнал светофора, совершил наезд на девушку, пересекавшую проезжую часть на электросамокате на разрешающий зеленый сигнал светофора, — рассказали там.

Девушка доставлена в больницу. Момент ДТП попал на запись камеры видеонаблюдения.

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