В Минске водитель Audi проехал на красный и на переходе столкнулся с девушкой на самокате

В Минске водитель Audi проехал на красный и на переходе столкнулся с девушкой на самокате2
- 28.07.2025, 16:42
Авария попала на видео.
В ГАИ Минска сообщили о ДТП на улице Шафарнянской, вблизи развязки с проспектом Независимости. В происшествии участвовал пользовать шерингового электросамоката.
Последствия инцидента видел один из читателей Onliner.
— Сбили самокатчика. На фото видно, что у Audi оторван молдинг, он лежит на дороге у самоката. Белый автомобиль тоже стоит на аварийке, возможно, они вдвоем как-то зацепили самокат. Кто ехал на самокате, тоже неясно. На дороге никого не было, — рассказал он.
Позднее ГАИ Минска опубликовала подробности об этом ДТП.
— По предварительной информации, сегодня утром 49-летний водитель Audi вблизи пересечения улицы Шафарнянской с проспектом Независимости, продолжив движение на запрещающий красный сигнал светофора, совершил наезд на девушку, пересекавшую проезжую часть на электросамокате на разрешающий зеленый сигнал светофора, — рассказали там.
Девушка доставлена в больницу. Момент ДТП попал на запись камеры видеонаблюдения.