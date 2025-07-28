закрыть
28 июля 2025, понедельник, 17:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске водитель Audi проехал на красный и на переходе столкнулся с девушкой на самокате

2
  • 28.07.2025, 16:42
В Минске водитель Audi проехал на красный и на переходе столкнулся с девушкой на самокате

Авария попала на видео.

В ГАИ Минска сообщили о ДТП на улице Шафарнянской, вблизи развязки с проспектом Независимости. В происшествии участвовал пользовать шерингового электросамоката.

Последствия инцидента видел один из читателей Onliner.

— Сбили самокатчика. На фото видно, что у Audi оторван молдинг, он лежит на дороге у самоката. Белый автомобиль тоже стоит на аварийке, возможно, они вдвоем как-то зацепили самокат. Кто ехал на самокате, тоже неясно. На дороге никого не было, — рассказал он.

Позднее ГАИ Минска опубликовала подробности об этом ДТП.

— По предварительной информации, сегодня утром 49-летний водитель Audi вблизи пересечения улицы Шафарнянской с проспектом Независимости, продолжив движение на запрещающий красный сигнал светофора, совершил наезд на девушку, пересекавшую проезжую часть на электросамокате на разрешающий зеленый сигнал светофора, — рассказали там.

Девушка доставлена в больницу. Момент ДТП попал на запись камеры видеонаблюдения.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Гордый «Кузя» на празднике флота
Гордый «Кузя» на празднике флота Владимир Халип
Что будет с Путиным осенью
Что будет с Путиным осенью Юрий Федоренко
Коридоры кончаются стенкой
Коридоры кончаются стенкой Дмитрий Чернышев
Включить свет в аэропорту
Включить свет в аэропорту Ирина Халип