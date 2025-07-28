Рассекречен самый дешевый электромобиль Honda

Рассекречен самый дешевый электромобиль Honda1
- 28.07.2025, 17:06
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Миниатюрный городской электрокар имеет запас хода в 270 километров.
Новая Honda N-One e официально дебютирует в сентябре на автошоу IAA в Мюнхене и станет самым дешевым электрокаром японской марки на глобальном рынке. Первые подробности авто появились на сайте Car Expert.
Как и бензиновая Honda N-One предыдущего поколения, электромобиль относится к так называемому сегменту кей-каров — миниатюрных городских авто. Хэтчбек достигает всего 3,4 м в длину. Его конкурентами станут новые Renault Twingo и Volkswagen ID.1.
Электромобиль Honda N-One своими большими круглыми фарами старшую Honda e. У него небольшой высокий капот и короткие свесы кузова.
В салоне преобладают рубленые поверхности. В отделке использованы материалы, полученные путем повторной переработки. Электрокар получил два дисплея и довольно крупные кнопки.
Характеристики Honda N-One e пока держатся в секрете, отмечается лишь, что запас хода составит 270 км. По предварительным данным, электрокар получит мотор на 64 л. с. и 162 Н∙м и батарею емкостью 29,6 кВт∙ч.