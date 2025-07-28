Как Лукашенко одной фразой настроил против себя министров и профильных чиновников 1 28.07.2025, 17:20

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Диктатор снова учуял «залежи нефти».

— Я как-то не могу поверить, что, добывая когда-то больше 8 млн тонн в советские времена, мы сегодня скатились до 2 млн тонн, — заявил Лукашенко, принимая у себя губернатора Тюменской области Александра Моора.

И тут же добавил, что «нам нужны такие независимые эксперты, которые могли бы ответить на вопрос, в каком направлении нам здесь развиваться».

Лукашенко предложил специалистам из этого российского региона «оценить перспективы наращивания добычи этого сырья в Беларуси». И тем самым в который раз унизил своих подчиненных, отмечает «Салідарнасць».

Он не раз за годы своего правления делал подобные заявления, мол, быть того не может, чтобы у нас не нашлось еще нефти.

Такие слова звучали и в 2011-м:

Мне кажется, что нам надо внимательнее посмотреть на недра. Найдем мы что-то. Не может быть, чтобы кто-то искал и не нашел.

И десять лет назад:

Я просто не верю, что у нас нет больших объемов нефти и что в наших недрах отсутствует природный газ. На подобных территориях в России и других странах добывается немало нефти и природного газа.

И в прошлом году:

Что касается Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, мы недавно провели серьезное совещание в этом плане. Скажу прямо: надо копать и искать. Кроме этого, надо, чтобы ты заставил всех в этом направлении работать. Я не верю, что в наших недрах нет того, что нам нужно. Вот если хоть в какой-то степени решишь эту задачу — это памятник можно ставить в любом месте.

И на прошлой неделе — на фоне новостей об открытии залежей нефти в соседней Польше:

Я точно знаю, что здесь у нас есть резервы. Поэтому надо не раскачиваться, а бурить и бурить.

И вот сегодня белорусские министры и профильные чиновники получили свою порцию унижений, представ перед гостями из Тюмени людьми второго сорта.

Другое дело, что и у них вряд ли что-то получится. Остается только перефразировать российскую комедию: «Нефть видишь? А она есть».

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