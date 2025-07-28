Трамп заявил, что больше не будет разговаривать с Путиным

Трамп заявил, что больше не будет разговаривать с Путиным5
- 28.07.2025, 17:22
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Терпение президента США на исходе.
Президент США Дональд Трамп больше не собирается разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным относительно перемирия с Украиной.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил журналистам во время двусторонней встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Американского президента спросили, считает ли он, что Путин его обманывает относительно своих намерений заключить мирное соглашение с Украиной.
- Я не хочу использовать это слово, я знаю только то, что мы хорошо поговорили, и так было, скажем, трижды. Казалось, что у нас будет прекращение огня, а возможно, и мир, и вы разделяете его, и делаете все, что нужно, чтобы, очевидно, дойти до конца. И вдруг ракеты летят на Киев и другие места. И я сказал: что это вообще такое?, - отметил Трамп.
Президент США отметил, что ему уже не так интересно разговаривать с Путиным.
«Он говорит, у нас такие милые разговоры, такие уважительные и приятные разговоры, а потом люди погибают следующей ночью, когда ракета попадает в город и попадает, я имею в виду. Недавно, кажется, в дом престарелых. Но они попадают и в другие объекты. Во что бы они ни попали, люди погибают. Поэтому, я не хочу разговаривать», - заявил Трамп.