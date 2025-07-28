Какая погода ждет белорусов до конца июля 1 28.07.2025, 17:25

Прогноз на 29-31 июля.

29 июля погоду в Беларуси будут определять малоподвижные атмосферные фронты. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, в отдельных районах шквалистое усиление ветра. Температура воздуха минимальная ночью +16..+21°С, максимальная днем от +20°С по юго-западу до +32°С по востоку. Атмосферное давление существенно не изменится.

30 июля погоду будет определять циклон, центр которого сместится с территории Украины на Беларусь. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, в западных и центральных районах сильные дожди. Местами грозы, днем возможен град. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, местами до сильного. Температура воздуха минимальная ночью +13..+20°С, максимальная днем от +15°С по западу до +29°С по северу.

31 июля погоду будут определять атмосферные фронты от циклона, центр которого сместится с Беларуси на Балтийское море. Сохранится облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +11°С по юго-западу до +19°С по северо-востоку, максимальная днем +18..+23°С, местами, а по северу во многих районах +24..+27°С.

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