«Многие пришли в кроссовках и майках» 28.07.2025, 17:52

Белорусы рассказали, как проходят выпускные в польских детсадах, школах и сколько это стоит.

Полонез в изящных туфлях, пицца в классе, гриль в парке. Выпускные в Польше проходят по-разному. MOST собрал истории белoрусов, чьи дети выпускались из польских детских садов, школ и университетов.

«Рыдали все — и дети, и взрослые»

Дочь Марины ходила в детский сад в Ольштыне. Подготовка к выпускному началась примерно за четыре месяца: дети разучивали танцы и песни на польском, а еще английском и немецком — это языки, которые они изучали уже в саду.

— Все это время дочка повторяла: «Мама, я на выпускном буду плакать». Я отвечала: «Я тоже», — с улыбкой вспоминает Марина.

Праздник прошел в небольшом доме культуры напротив сада. Родители сдали деньги на подарки и угощение — вышло около 80 злотых с семьи.

Воспитателям подарили альбомы: на одной странице — фотография ребенка, на другой — написанное от его имени стихотворение о воспитателе. Дети сами подписали альбомы.

— Каждый ребенок дарил пани (воспитательнице. — Прим.) розу с ленточкой, — рассказывает Марина. — В финале воспитательница держала в руках букет, от которого тянулись ленты к детям. Она подходила к каждому, называла по имени, прощалась, говорила пару слов и отрезала ленту. В этот момент рыдали все — и дети, и взрослые.

На следующий день родители устроили пикник у озера — на территории, которую предоставила одна из семей.

— Каждый принес свою еду и напитки, как это принято у поляков. Так вот, в общем, красиво мы и расстались, — говорит Марина.

Полонез и гимн

У Катерины двое детей. В прошлом году ее дочка окончила «зерувку» — подготовительную группу, которую проходят перед школой. А сын в этом году окончил третий класс — в Польше это последний класс младшей школы, после него дети прощаются с первой учительницей и переходят в средние классы.

— У абодвух варыянтах было вельмі кранальна: дзеці рыхтавалі творчыя нумары, настаўнікі і выхавацелі з усмешкай і цеплынёй развітваліся з дзецьмі і жадалі ўсяго найлепшага. Да выпускнога дачкі падрыхтавалі відэафільм, і было бачна па тварах, як бацькі і дзеці з радасцю глядзелі на кадры.

Особенно женщину тронули моменты, связанные с национальными символами. Ей нравится, когда дети танцуют полонез или поют гимн.

— Бачу, з якім гонарам, павагай і сур’ёзнасцю яны гэта робяць. І ў такія моманты я думаю: «Чаму мы не можам тое самае рабіць у сваёй краіне?!»

Каждому ребенку вручали диплом и благодарность, а педагог лично пожал руку каждому выпускнику. Точную сумму затрат Катерина назвать не может. По ее оценке, это могло быть около 70–80 злотых. За эту сумму закупили подарки детям, преподавателям и что-то к столу. Она слышала, что администрация детского сада софинансировала мероприятие.

«Давали шапочки подбрасывать»

Сын Максима ходил в частный детский сад. Выпускной организовывала его владелица. Праздник прошел в парке отдыха — с аниматорами, грилем, закусками и играми.

— В родительском чате просто сбросились воспитателям по 50 злотых [на подарок]. Вот и все, — говорит Максим.

С выпуском дочери, окончившей восьмой класс, все было иначе. Сначала дети без родителей пошли в ресторан — это стоило около 400 злотых. Также класс скинулся на подарок классной руководительнице — тоже по 50 злотых с семьи.

В школе, в спортивном зале, проходила официальная часть.

— Там вручали все дипломы, давали шапочки подбрасывать, типа как бакалавр. Песенки пели. Кто с отличием закончил, тому отдельно вручали, — рассказывает он.

«Мы просто скинулись деньгами»

Сергей с семьей переехал в Белосток спонтанно. Дочка сменила три садика. Беларус вспоминает, что в последнем, который окончила девочка, воспитатели сразу сказали не переживать и просто прийти на праздник.

— Мы просто скинулись деньгами, а всем остальным занимались воспитатели и руководство, — говорит Сергей.

Церемония прошла в саду без родителей, а затем — праздник на арендованной площадке с батутами, конкурсами, аниматором и шведским столом.

«Даже зайти посмотреть нельзя было»

Дочка Ольги заканчивала восьмой класс в Белостоке — это последний год базовой школы. Подготовки к выпускному почти не было: на одном из собраний классный руководитель спросил, хотят ли родители устроить бал. Все подняли руки — и организацией занялись трое из них.

Бал назначили на начало июня, праздник прошел в банкетном зале напротив школы. Родители сдали по 300 злотых. Собрать дочку на бал обошлось еще примерно в 1000 злотых. В эту сумму вошли платье, туфли, украшения и маникюр.

На балу были только дети и несколько учителей.

— Дочь вышла красивая, обнялись — и все. Даже зайти посмотреть нельзя было. В два часа ночи, может, в начале третьего, я ее забрала, — вспоминает Ольга.

На мероприятии работали диджей, ведущий, была фотобудка. На столе были горячие блюда, закуски и десерты.

Главным моментом вечера стал полонез. Репетиции начались еще в марте — раз в неделю, после уроков.

— Это не было для школы, это было для себя. Они сами выбирали пары, договаривались… И когда я смотрела [на видео], как они заходят под музыку — я сама плакала. Это было очень красиво, — вспоминает Ольга.

Подарок классному руководителю вручили позже, на школьной линейке. Это была картина ручной работы с фигурками всех детей — оплаченная из годовых сборов, без дополнительных взносов.

«Сфотографировались, поели пиццу в классе»

У дочери Анастасии (имя изменено) выпускной в школе прошел без особой торжественности.

— Все ограничилось линейкой: черный низ, белый верх — и то многие пришли в кроссовках или майках. Сфотографировались, поели пиццу в классе — и разошлись, — рассказывает она.

Зато середина обучения в лицее — Półmetek — прошла по всем канонам выпускного бала. Снимали ресторан, куда пошла вся параллель. Были танцы и музыка до полуночи. Девочки — в вечерних платьях, парни — в костюмах. Стоил вечер около 200 злотых с человека.

«Минут 15-20 — и разошлись»

Вероника (имя изменено) закончила польскую школу в 2022 году, отучившись там всего несколько месяцев.

— Все прошло спокойно, как в Беларуси после девятого класса. Пришли в последний учебный день — без книжек, без тетрадок, без рюкзаков. Раздали дипломы, что-то перекусили: сладости, печеньки. Все заняло минут 15-20 — и разошлись.

«Все как в американских фильмах»

Анастасия окончила бакалавриат одного из польских университетов и вспоминает два типа выпускных мероприятий: неформальный бал и официальную церемонию — абсолуторию.

— Где-то в конце осени начали собирать деньги на бал. Стоило около 250–300 злотых. Бал прошел весной, еще до окончания учебы, — рассказывает она.

Все проходило в арендованной усадьбе. В стоимость входили еда, диджей, фотограф и ведущий. Праздник организовали студенты. Собралось около сотни человек.

— Это выглядело как польская свадьба. Круглые столы, много народу, песни, пляски. Все напились. Преподов не было — чисто студенческая тусовка, — вспоминает Анастасия.

Официальная часть — абсолутория — состоялась летом. Стоила она около 100 злотых: в цену входили шапочка, которая остается на память, и бокал безалкогольного шампанского.

— Там все как в американских фильмах. Торжественная церемония, речи, сертификаты и шапочки, которые нужно подбросить вверх.

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