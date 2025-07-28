В Солигорске подросток потерял сознание после использования вейпа 28.07.2025, 18:05

Это не первый подобный случай в Солигорске.

В Солигорске 14-летний подросток потерял сознание после длительного использования электронного устройства для курения, сообщили в УВД.

Инцидент произошел во время посещения дома сверстника. По информации милиции, в момент случившегося рядом не было взрослых.

Подростку потребовалась медицинская помощь. Сейчас он выписан из больницы. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

Это не первый подобный случай в Солигорске. Ранее в больницу была доставлена девочка-подросток после употребления электронных сигарет.

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