В Солигорске подросток потерял сознание после использования вейпа
- 28.07.2025, 18:05
Это не первый подобный случай в Солигорске.
В Солигорске 14-летний подросток потерял сознание после длительного использования электронного устройства для курения, сообщили в УВД.
Инцидент произошел во время посещения дома сверстника. По информации милиции, в момент случившегося рядом не было взрослых.
Подростку потребовалась медицинская помощь. Сейчас он выписан из больницы. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.
Это не первый подобный случай в Солигорске. Ранее в больницу была доставлена девочка-подросток после употребления электронных сигарет.