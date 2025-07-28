Российского пловца дисквалифицировали в финале 100-метровки брассом на ЧМ

Российского пловца дисквалифицировали в финале 100-метровки брассом на ЧМ3
- 28.07.2025, 18:39
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Россиянин назвал свое выступление позором.
Российский пловец Кирилл Пригода получил дисквалификацию после финального заплыва на 100 м брассом на чемпионате мира в Сингапуре.
Пригода по ходу заплыва шел вторым-третьим, но в концовке уступил бронзу Денису Петрашову из Кыргызстана, показав время 59,01 секунды. Затем его результат аннулировали за нарушение правил прохождения дистанции.
Золото взял китаец Цинь Хайян (58,23), второе место у итальянца Николо Мартиненги (58,58), время Петрашова — 58,88 секунды.
«Позор, сложно что-то говорить. Мне стыдно. Меня еще и сняли», — сказал Пригода, которого цитирует ТАСС.
Пригода — трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира. Ему еще предстоит выступить в Сингапуре на дистанциях 50 и 200 м брассом.