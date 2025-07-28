Эрдоган заявил, что Турция накроет «стол мира» 7 28.07.2025, 18:47

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Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Reuters

Турецкий лидер выразил надежду, что кровавая война РФ и Украины закончится в недалеком будущем.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что в будущем Турция накроет «стол мира» и войне РФ в Украине будет положен конец. Его слова приводит TRT Haber.

«Мы считаем, что эта война должна прекратиться сейчас. Я при каждой возможности подчеркиваю нашу готовность провести встречу на уровне лидеров. Турция искренне надеется, дорогие друзья, что, подобно тому, как стол переговоров был накрыт в Стамбуле, в недалеком будущем в Турции также будет накрыт стол мира, и эта кровавая война закончится», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что с самого начала войны в Украине Анкара придерживалась «сбалансированной, справедливой и миролюбивой политики». «Соглашение о зерновом коридоре, обмен пленными и переговоры, проведенные в таких городах, как Стамбул и Анталья, — это результат нашей веры в мир», — подчеркнул он.

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