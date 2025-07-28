Эрдоган заявил, что Турция накроет «стол мира»7
- 28.07.2025, 18:47
- 1,536
Турецкий лидер выразил надежду, что кровавая война РФ и Украины закончится в недалеком будущем.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что в будущем Турция накроет «стол мира» и войне РФ в Украине будет положен конец. Его слова приводит TRT Haber.
«Мы считаем, что эта война должна прекратиться сейчас. Я при каждой возможности подчеркиваю нашу готовность провести встречу на уровне лидеров. Турция искренне надеется, дорогие друзья, что, подобно тому, как стол переговоров был накрыт в Стамбуле, в недалеком будущем в Турции также будет накрыт стол мира, и эта кровавая война закончится», — сказал Эрдоган.
Турецкий лидер отметил, что с самого начала войны в Украине Анкара придерживалась «сбалансированной, справедливой и миролюбивой политики». «Соглашение о зерновом коридоре, обмен пленными и переговоры, проведенные в таких городах, как Стамбул и Анталья, — это результат нашей веры в мир», — подчеркнул он.