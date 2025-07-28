«Все, конец бедной жизни» 5 28.07.2025, 19:11

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В белорусском магазине просят 100 рублей за кило товара, который у многих «растет как сорняк».

Белоруска в TikTok удивилась цене на отечественную мяту в гипермаркете Green — почти 101 рубль за килограмм. В комментариях многие отметили, что у них эта трава «растет как сорняк», а значит, на ней можно хорошо заработать, пишет «Зеркало».

— Ребята, вы это видели? Мята, просто обычная мята в «Грине» стоит сто рублей за килограмм. Где это видано, боже мой, что за цены? Я понимаю, что она легкая, но все-таки имейте совесть: за траву — сто рублей, — возмущается автор видео, показывая ценник на прилавком с выращенной в Беларуси мятой — 100,99 рубля за 1 кг.

Отметим, на сайте green-dostavka.by цены указаны не за килограмм, а, что более привычно для зелени, за пучок в лотке — например, за 1,74 рубля можно купить 15 г беларусской мяты.

Если же считать именно в килограммах, то разброс цен — от 76,33 рубля до 139,67 рубля за кило, самая дорогая — мята российского производства.

В комментариях некоторые указали автору, что в килограммах мяту все равно мало кто берет, однако другие тоже удивились цене на малоприхотливую, по их мнению, зелень. Часть пользователей рассказали, что у них мята растет «как сорняк», и уже строят планы обогащения.

«А где дачники, которые — „А вы знаете сколько сил и труда вырастить мяту? А я бы по 200 продавала! А вырастите свою бесплатную?“».

«У меня на даче растет обычная, перечная, лимонная, ментоловая — я миллиардер».

«Все, конец бедной жизни. Пол-огорода как сорняк растет».

«А куда можно сдать за полцены? У нас возле подъезда разрослась».

«Я посадила один раз и теперь каждый год вырастает, не требуя никакого внимания! Листочки крупные, бархатистые, душистая!»

«Целый пакет вышел на 11 рублей. Теперь посмотрите на цены в аптеке на сушеную мяту непонятного качества — и вопросы отпадут».

«Похоже, крипта уходит на задний план, надо вкладывать в грядки. На выходных нарву себе на квартиру зелени».

«Так это за килограмм, а не за 100 граммов. Помогите на участке у себя — и будет бесплатно».

«Мне интересна политика ценообразования в „Грине“. У них там свое отдельное государство?»

«Руккола — цену видели, нет? Обычный одуванчик по сути».

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