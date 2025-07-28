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В одном из белорусских городов проведут бесплатные экскурсии

  • 28.07.2025, 20:10
  • 1,458
В одном из белорусских городов проведут бесплатные экскурсии

Где и когда.

Центром празднования Дня белорусской письменности в этом году станет Лида. Мероприятия пройдут 7 сентября, программа обещает быть насыщенной.

В этот день в городе будут организованы бесплатные экскурсии, сообщает Национальное агентство по туризму. Местные экскурсоводы познакомят гостей города с его историей, культурой и интересными местами.

Участие бесплатное, но нужна предварительная регистрация. Это можно сделать здесь.

Что еще будет в программе праздника? Обещают много тематических площадок, выставок, интерактивных развлечений и презентаций литературных новинок. Программа стартует уже 6 сентября.

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