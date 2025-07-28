Месси – третий, Роналду – пятый: кто чаще всего делал хет-трики с сезона-2015/16? 28.07.2025, 20:26

Роберт Левандовский

Фото: Getty Images

Форвард «Барселоны» Левандовский возглавил список.

Известный портал Transfermarkt опубликовал список лидеров c сезона-2015/16 по количеству хет-триков в топ-5 европейских лигах. Лидером стал польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский, который оформил 16 хет-триков в 315 матчах чемпионатов.

В топ-3 также вошли форвард «Баварии» Харри Кейн (335 матчей, 14 хет-триков) и нападающий «Интер Майами» Лионель Месси (263 матча, 12 хет-триков).

Четвертым в списке стал форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (164 матча, 11 хет-триков), пятым – нападающий «Аль-Наср» Криштиану Роналду (230 матчей, 11 хет-триков).

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