Месси – третий, Роналду – пятый: кто чаще всего делал хет-трики с сезона-2015/16?
- 28.07.2025, 20:26
Форвард «Барселоны» Левандовский возглавил список.
Известный портал Transfermarkt опубликовал список лидеров c сезона-2015/16 по количеству хет-триков в топ-5 европейских лигах. Лидером стал польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский, который оформил 16 хет-триков в 315 матчах чемпионатов.
В топ-3 также вошли форвард «Баварии» Харри Кейн (335 матчей, 14 хет-триков) и нападающий «Интер Майами» Лионель Месси (263 матча, 12 хет-триков).
Четвертым в списке стал форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (164 матча, 11 хет-триков), пятым – нападающий «Аль-Наср» Криштиану Роналду (230 матчей, 11 хет-триков).