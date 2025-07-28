закрыть
28 июля 2025, понедельник, 21:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Месси – третий, Роналду – пятый: кто чаще всего делал хет-трики с сезона-2015/16?

  • 28.07.2025, 20:26
Месси – третий, Роналду – пятый: кто чаще всего делал хет-трики с сезона-2015/16?
Роберт Левандовский
Фото: Getty Images

Форвард «Барселоны» Левандовский возглавил список.

Известный портал Transfermarkt опубликовал список лидеров c сезона-2015/16 по количеству хет-триков в топ-5 европейских лигах. Лидером стал польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский, который оформил 16 хет-триков в 315 матчах чемпионатов.

В топ-3 также вошли форвард «Баварии» Харри Кейн (335 матчей, 14 хет-триков) и нападающий «Интер Майами» Лионель Месси (263 матча, 12 хет-триков).

Четвертым в списке стал форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (164 матча, 11 хет-триков), пятым – нападающий «Аль-Наср» Криштиану Роналду (230 матчей, 11 хет-триков).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Гордый «Кузя» на празднике флота
Гордый «Кузя» на празднике флота Владимир Халип
Что будет с Путиным осенью
Что будет с Путиным осенью Юрий Федоренко
Коридоры кончаются стенкой
Коридоры кончаются стенкой Дмитрий Чернышев
Включить свет в аэропорту
Включить свет в аэропорту Ирина Халип