Белоруска поймала сома длиной 2,25 метра, побив рекорд мужа 28.07.2025, 21:12

Фотофакт.

На Припяти, в пределах Национального парка «Припятский», Екатерина Воронцова установила редкий рыбацкий рекорд. Поймала сома длиной 2,25 метра, побив достижение своего супруга Павла, который два года назад вытащил экземпляр на 10 сантиметров меньше.

Гигантская рыба клюнула на воблер Rapala Танцор, рассчитанный на глубину до 9 метров. Екатерина начала вываживание сама, но через какое-то время передала удилище мужу.

«Катя весит 53 килограмма, и ее хватило на 20-25 минут. Потом спиннинг был доверительно передан мне. Боролись с сомом более полутора часов – гигант вдоволь потягал наш катер и по течению, и против», – рассказал Павел Воронцов порталу fishingby.com.

По его словам, ключевую роль сыграли профессиональное снаряжение и многолетний опыт – семейная пара рыбачит на Припяти уже более десяти лет. После фотосессии, по решению супругов, сома отпустили обратно в реку.

«Отдаем должное уважение силе этой рыбы», – добавил Павел, подчеркнув, что решение вернуть трофей в родную стихию было принято сразу.

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