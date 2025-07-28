В центре Минска перекроют проспект
- 28.07.2025, 21:26
Как поедет транспорт.
Дорожники перекроют пр. Машерова в столице Беларуси. Подробности сообщает предприятие «Минсктранс».
Уже с 20:00 29 июля до 05:00 30 июля работы будут проводится на участке от пр. Независимости до ул. Куйбышева (нечетная сторона).
Вот как изменятся маршруты популярных автобусов и троллейбусов.
Автобусы №18, 26, 26д – от ул. Даумана – по пр. Машерова, ул. М.Богдановича, В.Хоружей, Я.Коласа, пл. Я.Коласа, пр. Независимости, пл. Победы и далее по маршрутам с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов: "Проспект Машерова" по ул. М.Богдановича, "Площадь Якуба Коласа" по пр. Независимости; в обратном направлении – без изменений.
Троллейбусы №40, 40а – на участке от бульвара Шевченко – по ул. В.Хоружей, М.Богдановича, Немига и далее по маршрутам в обоих направлениях.
А с 20:00 30 июля до 05:00 31 июля перекрыта будет четная сторона участка от ул. Куйбышева до М.Богдановича.
В это время автобусы поедут следующим образом:
№29 – в направлении ДС «Карастояновой» от пр. Победителей – без изменений, в направлении ДС «Кунцевщина» от ул. Кропоткина – по ул. В.Хоружей, М.Богдановича, пр. Машерова и далее по маршруту
№44, 44д, 136 в направлении ДС «Карастояновой» от пр. Победителей – без изменений, в направлении микрорайона Веснинка от ул. Л.Беды – по ул. Куйбышева, В.Хоружей, М.Богдановича, пр. Машерова и далее по маршрутам
№46 в направлении пл. Бангалор от пр. Машерова – без изменений, от пл. Бангалор – по ул. Сурганова, Куйбышева, В.Хоружей, М.Богдановича, пр. Машерова и далее по маршруту с исключением выполнения остановочного пункта «Комаровский рынок» по ул. В.Хоружей.
Все изменения в маршрутах можно посмотреть здесь.