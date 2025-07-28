В центре Минска перекроют проспект 28.07.2025, 21:26

Фото: F Armstrong Photography

Как поедет транспорт.

Дорожники перекроют пр. Машерова в столице Беларуси. Подробности сообщает предприятие «Минсктранс».

Уже с 20:00 29 июля до 05:00 30 июля работы будут проводится на участке от пр. Независимости до ул. Куйбышева (нечетная сторона).

Вот как изменятся маршруты популярных автобусов и троллейбусов.

Автобусы №18, 26, 26д – от ул. Даумана – по пр. Машерова, ул. М.Богдановича, В.Хоружей, Я.Коласа, пл. Я.Коласа, пр. Независимости, пл. Победы и далее по маршрутам с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов: "Проспект Машерова" по ул. М.Богдановича, "Площадь Якуба Коласа" по пр. Независимости; в обратном направлении – без изменений.

Троллейбусы №40, 40а – на участке от бульвара Шевченко – по ул. В.Хоружей, М.Богдановича, Немига и далее по маршрутам в обоих направлениях.

А с 20:00 30 июля до 05:00 31 июля перекрыта будет четная сторона участка от ул. Куйбышева до М.Богдановича.

В это время автобусы поедут следующим образом:

№29 – в направлении ДС «Карастояновой» от пр. Победителей – без изменений, в направлении ДС «Кунцевщина» от ул. Кропоткина – по ул. В.Хоружей, М.Богдановича, пр. Машерова и далее по маршруту

№44, 44д, 136 в направлении ДС «Карастояновой» от пр. Победителей – без изменений, в направлении микрорайона Веснинка от ул. Л.Беды – по ул. Куйбышева, В.Хоружей, М.Богдановича, пр. Машерова и далее по маршрутам

№46 в направлении пл. Бангалор от пр. Машерова – без изменений, от пл. Бангалор – по ул. Сурганова, Куйбышева, В.Хоружей, М.Богдановича, пр. Машерова и далее по маршруту с исключением выполнения остановочного пункта «Комаровский рынок» по ул. В.Хоружей.

Все изменения в маршрутах можно посмотреть здесь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com