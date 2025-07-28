Зеленский сделал заявление о новом дедлайне Трампа для Путина 28.07.2025, 21:27

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Владимир Зеленский

Президент США дал главе Кремля 10-12 дней.

Решение президента США Дональда Трампа сократить дедлайн для российского диктатора Владимира Путина — это проявление силы, которая может приблизить мир.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в соцсети X.

«Четкая позиция и выраженная решимость президента США — как раз вовремя, когда многое может измениться благодаря силе ради подлинного мира. Я благодарю президента Трампа за его сосредоточенность на спасении жизней и прекращении этой ужасной войны», - отметил Зеленский.

Президент добавил, что Украина все так же привержена миру. Киев хочет неустанно работать с Вашингтоном, чтобы сделать обе страны более безопасными, сильными и процветающими.

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