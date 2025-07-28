Названая самая распространенная поломка подержанных электрокаров в Беларуси 28.07.2025, 21:38

На что стоит обратить внимание.

Самая распространенная поломка подержанных электрокаров названа в Беларуси. Об этом сообщили в эфире «Первого информационного телеканала».

Так, самой распространенной поломкой, с которой продают подержанные электромобили, является самопроизвольный разряд батареи. В эфире телеканала заметили, что в озвученном случае белорус может обратиться в суд. В том случае, если экспертиза подтвердит наличие дефекта при сделке, то договор-купли продажи может быть расторгнут.

В эфире телеканала замечают, что, несмотря на все страхи, которые есть в отношении электромобилей, ломаться в них нечему. Однако следует вовремя менять расходники, а также следить за уровнем технических жидкостей.

Вместе с тем по причине попадания влаги или же скачков напряжения из строя может выйти аккумуляторная батарея, которая является самым дорогим, что есть в электромобиле. В связи с этим специалисты рекомендуют использовать только сертифицированные зарядки и качественные розетки.

«Бывает и такое, что, повредив аккумулятор, люди продают электрокары, не предупреждая покупателей о проблемах», - заметили на «Первом информационном телеканале».

Глава Общества защиты прав потребителей «Оплот» Алексей Лученок акцентировал внимание на том, что на электромобили распространяется действие закона о защите прав потребителей.

- Каждый потребитель, который приобрел некачественный электрокар, имеет право требовать возврата денежных средств при наличии существенных недостатков, - подчеркнул Лученок.

По его словам, при наличии любых недостатков в течение 30 календарных дней с момента покупки автомобиля, покупатель может требовать расторжения договора по розничной купле-продаже авто, а также требовать ремонт.

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