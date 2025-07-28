На чемпионате Европы по боксу произошел скандал 28.07.2025, 22:00

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Тренер набросился на рефери и схватил за горло прямо на ринге.

28 июля на чемпионате Европы по боксу среди школьников в сербском городе Златибор произошел инцидент между тренером и рефери. Это случилось прямо на ринге, сообщает 28 июля издание Informer.

Во время поединка между 13-летним сербом Виктором Майсторовичем и азербайджанцем Юсифом Агхакисиевым в категории до 75 кг тренер последнего не смог сдержать эмоции и атаковал судью прямо на ринге.

На видео Европейской боксерской конфедерации видно, как после предупреждения Агхакисиеву за повторное нарушение его тренер в ярости забежал на ринг. Потом толкнул арбитра Стефана Чубалевски в спину и схватил за шею. Дальше начал душить, таща его к краю ринга.

Ситуацию удалось частично урегулировать благодаря вмешательству зрителей, команд и официальных лиц. Однако потасовка быстро переросла в настоящую драку.

Европейская боксерская конфедерация уже заявила, пишет The Sun, что рассмотрит происшествие и возможные дальнейшие санкции в отношении агрессивного тренера. Оба, и спортсмен, и наставник, были дисквалифицированы.

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