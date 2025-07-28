Российский рубль обвалился после нового ультиматума Трампа 3 28.07.2025, 22:04

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Дневные темпы падения рубля стали рекордными в этом году.

Российский рубль резко подешевел в понедельник после заявлений президента США Дональда Трампа, который сообщил, что сокращает срок 50-дневного ультиматума Владимиру Путину по Украине и ждет решения Кремля в течение ближайших 10-12 дней, передает The Moscow Times.

Курс юаня по итогам торгов на Московской бирже подскочил на 2,55%, до 11,3450 рубля, а в ходе сессии достигал отметки 11,36 — самой высокой с 5 мая.

На форексе доллар в моменте дорожал на 4%, до 82,92 рубля, а евро на 1,3% — до 94,38 рубля.

На российском внебиржевом рынке курс американской валюты вырос на 2,4% за день, до 81,11 рубля, а европейской — впервые с 9 мая пробил отметку 94 рубля.

Дневные темпы падения рубля стали рекордными в этом году. Риторика Трампа «увеличивает геополитические риски, в том числе повышая угрозу новых антироссийских санкций», отмечает аналитик БКС Дмитрий Бабин: «Они могут затронуть поставки нефти, что сократит и без того ограниченный приток иностранной валюты от экспорта».

Потребовавший 14 июля, чтобы Путин в течение 50 дней прекратил огонь в Украине, в понедельник Трамп заявил, что «очень разочарован» российским президентом, который вместо мирных переговоров бросил армию в новое наступление и, по словам источников Reuters, готовится к битве за Днепропетровск, Сумы и Харьков.

«Мы думали, что уладили это много раз. И тут президент Путин выходит и начинает запускать ракеты по какому-нибудь городу, например, по Киеву, и убивает много людей в доме престарелых или где-то еще. Тела валяются по всей улице. Так делать нельзя», — сказал Трамп на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером.

Позднее Трамп уточнил, что новый срок для Путина составляет 10-12 дней. По его истечении США могут ввести 100-процентные пошлины в отношении стран, покупающих российскую нефть, чтобы вырезать РФ с мирового рынка «черного золота», который обеспечивает Кремлю каждый четвертый рубль доходов бюджета и почти половину всех валютных доходов экономики.

Согласно законопроекту, который уже начал рассматривать американский сенат, под тарифы Трампа могут попасть Китай, Индия и Турция, покупающие почти весь российский нефтяной экспорт. «Я бы хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса», — пояснил Трамп.

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