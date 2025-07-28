Власти РФ полностью запретили вывозить из страны бензин 2 28.07.2025, 22:17

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Цены с начала года взлетели на 30% и едва не переписали исторические максимумы.

Российские власти снова вводят полный запрет на вывоз бензина из страны, чтобы охладить топливный рынок, где цены с начала года взлетели 30% и едва не переписали исторические максимумы.

До 31 августа экспорт бензина из России будет запрещен в том числе и компаням-производителям, сообщило правительство РФ в понедельник.

Сейчас запрет действует только для трейдеров, посредников и нефтебаз. А его ужесточение необходимо «для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ», говорится в Telegram-канале кабмина.

Резкий рост оптовых цен на бензин начался в апреле, и с тех пор стоимость Аи-92 а Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже взлетела на 29%, превысив 65 тысяч рублей за тонну. Цена Аи-95 подскочила на 28% и превысила 73 тысячи рублей за тонну, едва не пробив абсолютный рекорд, установленный летом 2023 года.

Российские нефтяные компании из-за санкций испытывают проблемы с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов, сообщил 17 июля глава Минэнерго Сергей Цивилев. По его словам, «сбои», возникающие на НПЗ, связаны с проблемами в поставках оборудования. Оно попало под европейские санкции в рамках первого же пакета за вторжение в Украину — в феврале 2022 года.

«Почему иногда бывают сбои? Потому что сейчас в том санкционном режиме, в котором мы находимся: вот запланировано, скажем, на ремонт условно 4 месяца, а нам что-то задержали, что-то недопоставили», — жаловался Цивилев.

Министр добавил, что из-за санкционных ограничений «сдвигаются сроки» ремонта НПЗ. «И мы вынуждены вот эти сдвижки компенсировать», — сказал Цивилев.

В прошлом году, по данным Reuters, объемы переработки нефти на российских НПЗ упали до 12-летнего минимума после того, как серия ударов украинских БПЛА вывела из строя не менее 10 крупнейших заводов, некоторые из которых были вынуждены простаивать месяцами.

Летом 2025 года на ремонт остановились Астраханский ГПЗ и Сургутский ЗСК «Газпрома», а также Куйбышевский НПЗ «Роснефти». Кроме того в июне сокращала отгрузки топлива самарская группа НПЗ, рассказывали источники Reuters.

Правительство вводило ограничения на вывоз бензина с 1 марта 2024 года. Исключение было сделано для поставок в рамках межправительственных соглашений, в том числе со странами ЕАЭС, на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования, а также автобензины, предназначенные для оказания международной гуманитарной помощи.

Действие эмбарго было временно приостановлено с 20 мая до конца июля 2024 года, а с декабря 2024 года вывоз автотоплива был разрешен только производителям.

С января по май 2025 года, по расчетам Reuters, экспорт бензина из России увеличился на четверть — до 2,51 млн тонн.

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