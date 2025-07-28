Сенатор Грэм о новом дедлайне для РФ: Путин серьезно просчитался насчет Трампа 2 28.07.2025, 22:39

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Линдси Грэм

Фото: Reuters

Грэм заявил, что полностью понимает разочарование президента США.

Российский диктатор Владимир Путин серьезно просчитался в своем отношении к президенту США Дональду Трампу.

Об этом сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм написал в соцсети Х.

Грэм заявил, что полностью понимает разочарование Трампа относительно постоянных атак России на Украину, что свидетельствует об отсутствии реального желания сесть за стол мирных переговоров.

«Путин серьезно просчитался с президентом Трампом. Я надеюсь, что такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, которые поддерживают военную машину Путина, вскоре заплатят давно назревшую цену», - отметил сенатор.

Он добавил, что Конгресс США, в подавляющем большинстве двухпартийный, готов помочь «Трампу в его усилиях по привлечению сторон к мирным переговорам».

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