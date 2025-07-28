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Зеленский подписал два важных закона

  • 28.07.2025, 22:55
Зеленский подписал два важных закона
Владимир Зеленский

Численность СБУ возрастет на 10 тысяч.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании важного законодательства, которое усиливает Службу безопасности Украины и обеспечивает социальную справедливость для украинских военнопленных.

«Сегодня я подписал закон, который расширяет полномочия СБУ для более эффективного выполнения боевых задач. В частности, речь идет об увеличении численности персонала, прежде всего в Центре специальных операций «А» - одном из самых результативных боевых подразделений Службы», – заявил президент Украины.

Кроме того, Зеленский подписал закон, который регулирует вопросы социальной и финансовой защиты украинских военных, попавших в плен. По словам президента, этот документ восстанавливает справедливость и гарантирует, что защитники Украины, которые находились во вражеском плену, будут иметь те же финансовые права, что и все остальные военнослужащие.

«Этот закон мы обсуждали и с родственниками пленных, и с теми воинами, которые уже вернулись домой. Теперь они будут иметь необходимые финансовые гарантии», – подчеркнул Зеленский.

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