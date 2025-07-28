Зеленский подписал два важных закона
- 28.07.2025, 22:55
Численность СБУ возрастет на 10 тысяч.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании важного законодательства, которое усиливает Службу безопасности Украины и обеспечивает социальную справедливость для украинских военнопленных.
«Сегодня я подписал закон, который расширяет полномочия СБУ для более эффективного выполнения боевых задач. В частности, речь идет об увеличении численности персонала, прежде всего в Центре специальных операций «А» - одном из самых результативных боевых подразделений Службы», – заявил президент Украины.
Кроме того, Зеленский подписал закон, который регулирует вопросы социальной и финансовой защиты украинских военных, попавших в плен. По словам президента, этот документ восстанавливает справедливость и гарантирует, что защитники Украины, которые находились во вражеском плену, будут иметь те же финансовые права, что и все остальные военнослужащие.
«Этот закон мы обсуждали и с родственниками пленных, и с теми воинами, которые уже вернулись домой. Теперь они будут иметь необходимые финансовые гарантии», – подчеркнул Зеленский.