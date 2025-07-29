Самый мощный метеорный поток года состоится уже в августе 29.07.2025, 3:44

Когда лучше всего наблюдать.

Самый мощный метеорный поток года – Персеиды – длится с конца июля до 24 августа, а пик ожидается 11-13 августа. Однако в этом году наблюдению за явлением будет мешать лунное сияние, ведь 9 августа спутник Земли будет находиться в фазе полнолуния.

Одним из удачных вариантов для наблюдения, по данным Time and Date, является конец июля, когда Луна менее яркая, а также 16-17 августа, когда спутник перейдет в фазу последней четверти, обеспечив более темное ночное небо.

Следует помнить, что поток постепенно увеличивает количество метеоров до пика, поэтому после него количество «падающих звезд» значительно уменьшается.

Точка, из которой, как кажется, выходят «падающие звезды», – это созвездие Персея. Астрономы называют ее точкой радианта метеорного потока. Несмотря на то, что метеоры вылетают из радианта, они также могут появляться в любой части ночного неба.

Особенность Персеид – их цвета. Некоторые метеоры вспыхивают желтым, оставляя на небе оранжевый, красный или синий след. Цвет зависит от типа материала, который сгорает, и как он взаимодействует с атмосферой.

Для лучшего наблюдения за метеорными потоками советуем:

отойти от городского освещения;

повернуться спиной к Луне и позволить глазам адаптироваться к ночной темноте;

лучше всего наблюдать невооруженным глазом.

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