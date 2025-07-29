В НАТО прокомментировали российско-белорусские учения «Запад-2025» 29.07.2025, 5:00

НАТО сохраняет бдительность.

Североатлантический Альянс заявил, что в связи с запланированными на осень российско-белорусскими военными учениями «Запад-2025» сохраняет бдительность и следит за военной активностью России.

Об этом представитель НАТО заявил в комментарии Delfi.

По словам представителя Альянса, НАТО внимательно следит за любой военной активностью РФ.

«НАТО сохраняет бдительность и очень внимательно следит за военной активностью России, включая ее учения», – добавил он.

Представитель подчеркнул, что "модель использования Россией крупных военных учений для ведения политики запугивания своих соседей, как и раньше, вызывает беспокойство".

«Мы продолжаем призывать Россию и Беларусь действовать предсказуемо и прозрачно, в соответствии с их международными обязательствами», – заявили в Альянсе.

Российско-белорусские маневры «Запад-2025» планируются на сентябрь.

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