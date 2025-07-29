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В Ростовской области дроны атаковали важный объект железнодорожной инфраструктуры

  • 29.07.2025, 7:57
В Ростовской области дроны атаковали важный объект железнодорожной инфраструктуры

Возник пожар в районе тяговой подстанции «Двойная».

В поселке городского типа Орловский (Ростовская область, РФ) возник пожар в районе тяговой подстанции «Двойная». Причиной огня, судя по всему, стала якобы атака неизвестных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.

Отмечается, что пожар в районе подстанции произошел в результате атаки неизвестных беспилотников.

Тяговая подстанция - это специализированный энергетический объект на железнодорожной ветке, предназначенный для приема и преобразования электроэнергии из общей сети и ее подачи на электрифицированную контактную сеть для питания электропоездов, грузовых и маневровых поездов, а также для питания собственных нужд станции (освещение, связь и т.д.).

«Двойная» - железнодорожная станция Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги в поселке Орловский Ростовской области. Расположена на электрифицированной линии Волгоград-1 - Сальск.

Подстанция входит в систему Сальской дистанции электроснабжения.

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