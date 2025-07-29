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У охранников Путина заметили странный предмет

  • 29.07.2025, 8:01
У охранников Путина заметили странный предмет

За российским диктатором носят не только черный чемоданчик.

У российского диктатора Владимира Путина нашли новое странное устройство, которое постоянно носит его охрана. Черным чемоданчиком уже никого не удивишь, но на этот раз было замечено нечто действительно интересное. Об этом сообщил украинский специалист по системам связи, РЭБ и радиоэлектронной разведки Сергей «Флеш» Бескрестнов.

Анализируя видео с празднования дня Военно-морского флота РФ, он заметил, что у одного из охранников Путина есть устройство, которое может защитить его от FPV-дронов.

Стоит отметить, что в Санкт-Петербурге Путин решил пойти «к людям» и вышел из автомобиля.

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