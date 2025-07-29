У охранников Путина заметили странный предмет 29.07.2025, 8:01

За российским диктатором носят не только черный чемоданчик.

У российского диктатора Владимира Путина нашли новое странное устройство, которое постоянно носит его охрана. Черным чемоданчиком уже никого не удивишь, но на этот раз было замечено нечто действительно интересное. Об этом сообщил украинский специалист по системам связи, РЭБ и радиоэлектронной разведки Сергей «Флеш» Бескрестнов.

Анализируя видео с празднования дня Военно-морского флота РФ, он заметил, что у одного из охранников Путина есть устройство, которое может защитить его от FPV-дронов.

Стоит отметить, что в Санкт-Петербурге Путин решил пойти «к людям» и вышел из автомобиля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com