Bloomberg: США начали новую эпоху сдерживания РФ 3 29.07.2025, 8:14

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Вашингтон возвращает ядерное оружие в Британию.

Соединенные Штаты Америки вернули тактическое ядерное оружие на территорию Великобритании впервые с 2008 года.

Этот шаг, по мнению экспертов, является открытым сигналом диктатору РФ Владимиру Путину: Вашингтон не намерен ослаблять оборону Европы. Об этом говорится в статье Bloomberg.

16 июля транспортный самолет ВВС США совершил рейс с базы Киртланд в Нью-Мексико на британскую авиабазу Лейкенхит. Борт принадлежит к специализированному подразделению Prime Nuclear Airlift Force, которое отвечает за перевозку ядерных боеприпасов.

Интересно, что самолет летел с включенным транспондером, то есть намеренно не скрывал ни маршрут, ни свое назначение. По мнению аналитика Уильяма Альберке из Pacific Forum, такое поведение неслучайно.

«Это демонстративный шаг. США ясно показывают России, что не собираются сворачивать ядерное присутствие в Европе», — заявил эксперт.

Вероятнее всего, речь идет о доставке новых термоядерных бомб B61-12. Это оружие уже называют самым точным и универсальным в арсенале США. Его мощность можно варьировать от 0,3 до 50 килотонн, а наведение позволяет поражать как военные объекты, так и крупные города. Эти боеприпасы совместимы с современными истребителями F-35A, которые активно закупают страны НАТО.

«Есть веские основания полагать, что США действительно вернули ядерные боеголовки в Великобританию», — отметил глава проекта по ядерному вооружению в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен.

Американские и британские власти естественно не раскрывают детали, касающиеся размещения ядерного оружия. Однако данные из бюджета Пентагона свидетельствуют, что в Лейкенхите уже несколько лет ведутся крупные работы по модернизации объектов хранения боеприпасов.

А на прошлой неделе британское Минобороны подтвердило, что закупает дюжину новых F-35A именно для участия в ядерной миссии НАТО.

«Это решение возвращает Королевским ВВС ядерную роль, которую они утратили после окончания Холодной войны», — говорится в официальном документе ведомства.

Свою жесткость в отношении России демонстрирует и президент США Дональд Трамп. Он согласился передать Украине дополнительные ЗРК Patriot, профинансированные европейскими странами, а также пригрозил Москве вторичными санкциями, если та не согласится на прекращение огня. Новый ультиматум дает Москве всего 12 дней на прекращение войны.

По мнению Сидхарта Каушала из аналитического центра RUSI, расширение американского ядерного присутствия в Европе увеличивает маневренность НАТО и сдерживает российское превосходство в нестратегических ядерных силах.

«Это важнейший элемент в корректировке ядерной политики Альянса. Возвращение ядерных боеприпасов в Британию — шаг далеко не символический», — подчеркнул Альберке.

По информации Кристенсена, на сегодня бомбы B61-12 уже размещены на семи базах в шести странах НАТО. Однако даже находясь за пределами США, такие вооружения могут быть использованы только после прямого приказа американского президента.

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