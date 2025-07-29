The Telegraph: У Путина наконец-то закончилось время 1 29.07.2025, 8:32

4,564

Трамп потерял терпение.

Резкая смена курса Дональда Трампа в отношении России нарушает баланс Кремля и открывает новую фазу международного давления на Москву через поддержку Украины и экономические санкции.

Политическая стратегия Кремля оказалась под угрозой после неожиданного шага со стороны президента США Дональда Трампа. Новый срок прекращения огня, который Трамп дал России - не 50 дней, как раньше, а всего 10-12 - может существенно изменить динамику конфликта в Украине.

Об этом пишет политолог, аналитик Королевского института объединенных служб (RUSI) Самуэль Рамани в своей колонке для The Telegraph.

«Я больше не верю, что Путин действительно хочет мира. Если Кремль не свернет агрессию, будут вторичные тарифы и санкции», - заявил Трамп во время брифинга в Гааге.

Российская реакция не заставила долго ждать. Бывший президент, а ныне высокопоставленный чиновник Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал действия США «шагом к войне», а министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия «воюет против всего Запада».

Эти заявления прозвучали на фоне новых обстрелов Украины, включая удары по Днепропетровщине, и повышенной активности российской армии на фронте.

Аналитики отмечают, что Путин рассчитывал на изменение политики США в случае возвращения Трампа к власти. Однако новый курс американского лидера свидетельствует об обратном: Вашингтон консолидирует поддержку Украины через союзников по НАТО.

«На этот раз американское оружие закупают европейцы. Это новый этап общей безопасности», - сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По новому соглашению между США и ЕС, европейские страны, включая Германию, Норвегию, Данию, Великобританию и Канаду, инвестируют миллиарды долларов в закупку американского оружия для Украины. В то же время Трамп поддержал увеличение оборонного бюджета НАТО до 5% ВВП - шаг, который он назвал «большой победой западной цивилизации».

Экономическое давление также нарастает. США могут ввести масштабные вторичные санкции против покупателей российских энергоносителей. Это значительно усложнит работу теневого флота и усилит макроэкономический шок для РФ.

«Мы фактически уже на грани рецессии», - признал министр экономического развития России Максим Решетников на Петербургском экономическом форуме.

На фоне дефицита на рынке труда, стагнации зарплат и спада промышленности, экономическая ситуация в России все больше ухудшается. Аналитики считают, что санкционное давление может привести к серьезным внутренним политическим последствиям для Кремля.

«Трамп потерял терпение к тактике промедления и обструкции со стороны России. Последствия этого изменения взглядов могут привести к тому, что Путин пожалеет о том, что он играл в пользу Трампа», - подытожил Рамани.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com