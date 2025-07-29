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«Аэрофлот» снова отменил рейсы Москва — Минск и Минск — Москва

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  • 29.07.2025, 8:36
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«Аэрофлот» снова отменил рейсы Москва — Минск и Минск — Москва

Что произошло?

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила на 29 июля несколько рейсов Москва — Минск и Минск — Москва, сообщает «Зеркало».

Был отменен ночной рейс Москва — Минск, вылетающий в 00.20 (по московскому времени), и рейс на 9.10. Самолеты на 15.00. 18.40 и 20.25 пока не отменены. Но регистрация на них начинается не за два часа, а за шесть часов.

Также не полетят самолеты Минск — Москва в 6.30 (по минскому времени), 11.40. Рейсы на 17.20 и 21.10 и 22.55 пока значатся действующими.

Напомним, 28 июля российская авиакомпания «Аэрофлот» заявила о сбое в работе информационных систем и отмене более 40 рейсов, в том числе рейсов в Минск и из Минска.

Позже ответственность за «сбой» на себя взяла хакерская группа Silent Crow. Хактивисты заявили об уничтожении внутренней IT-инфраструктуры российской авиакомпании «Аэрофлот» и отметили, что провести атаку им помогли «Киберпартизаны».

В Генпрокуратуре России подтвердили, что «сбой Аэрофлота» вызван хакерской атакой. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 272 УК России (Неправомерный доступ к компьютерной информации).

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