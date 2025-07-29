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Украинские танкисты прямой наводкой подбили танк россиян на Северском направлении

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  • 29.07.2025, 8:48
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Украинские танкисты прямой наводкой подбили танк россиян на Северском направлении

Уникальные кадры.

На Северском направлении подразделения 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы провели один из редких для современной войны - прямой танковый бой с врагом.

Уникальные кадры, появившиеся в сети, зафиксировали момент, когда украинский танк вышел в ближний маневр против российского танка. Экипаж бригады занял выгодную позицию и открыл огонь прямой наводкой с близкой дистанции, информирует Цензор.НЕТ.

«Как сообщается, далее украинский экипаж таки одержал победу - танк противника, ограниченный в маневрировании и углах выстрела откатился, и из-за потери антидронового «мангала» был уничтожен нашими FPV», - сообщили бойцы.

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