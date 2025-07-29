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Раскрыты огромные потери «Аэрофлота» из-за коллапса в Москве

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  • 29.07.2025, 9:04
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Раскрыты огромные потери «Аэрофлота» из-за коллапса в Москве

Убытки могли достичь девятизначной цифры.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» понесла серьезные финансовые потери из-за масштабного сбоя в своей IТ-инфраструктуре, вызванного хакерской атакой.

По оценкам источников российского издания РБК в области авиационных перевозок, компания могла потерять не менее 250 миллионов рублей только за одни сутки из-за вынужденной отмены рейсов в московский аэропорт Шереметьево. Реальные потери могут быть больше.

Исходя из расчетов стоимости билета в одну сторону (примерно 20 тысяч рублей) и средней вместимости самолета в 120 мест, один отмененный рейс обходится компании в около 2,4 миллиона рублей. С учетом количества рейсов, которые пришлось отменить за день, убытки могли достичь 259 миллионов рублей.

Однако, другие источники не исключают, что общие потери значительно выше - учитывая непроданные билеты, потери от невыполненных перевозок, а также расходы на восстановление IT-систем. По словам Александра Ланецкого, гендиректора Friendly Avia Support, реальная сумма потерь только за 28 июля может превышать полмиллиарда рублей.

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