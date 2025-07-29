«Намывают как золото»: белоруска показала, как копала картошку в июле 2025 года 29.07.2025, 9:29

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Видео вызвало ажиотаж.

Как бороться за урожай картофеля в условиях белорусского тропического лета, показала в Instagram наша соотечественница. Ролик быстро залетел в тренды, стал вирусным и собрал более 1,7 млн просмотров.

В ролике можно заметить залитое водой поле, в котором стоят два человека и пытаются достать со два картофель в корзинку.

«Вот такой вот у нас челлендж новый. Удобно, кстати? Лучше, чем в земле ковыряться? Сразу чистая!» — прокомментировала автор видео.

В подписи под видео белоруска пояснила, что «так рано мы копаем (читать как купаем) картошку впервые, в июле».

Ролик собрал свыше 20 тысяч лайков и более 700 комментариев. Одни пользователи прославляли трудолюбие героев видео, другие удивлялись их способности шутить даже в таких условиях, третьи сетовали на погоду, которая серьезно скорректировала планы фермеров на нынешний урожай.

«Намывают как золото», — написал dmitriisergienko93.

«Теперь понятно откуда в Евроопте мытая картошка по 5р», — пошутил viktor_1by.

«Так вот почему в наших магазинах такая чистая красивая и вкусная картошечка! Это Беларусь оказывается! Вот молодцы! Не дают пропасть добру», — отметила gurina.galina.

«Смех и грех, бедные люди, столько трудов», — добавила tsaiuniuliia.

«В следующем году сажайте рис», — посоветовал один из пользователей.

«Кипятильник в воду вставьте, сразу вареная будет» — поделился лайфхаком другой.