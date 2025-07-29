закрыть
29 июля 2025, вторник, 10:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Чернобыле заметили огромного хищника

  • 29.07.2025, 9:14
  • 5,328
В Чернобыле заметили огромного хищника

Он является редким жителем Полесья.

В июне на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника заметили взрослого медведя, пишет УНИАН.

Как сообщается на странице заповедника в социальной сети Facebook, на май-июнь приходится период брачной активности медведей, поэтому этот самец как раз мог искать себе пару. Его присутствие зафиксировали местные фотоловушки:

«Бурый медведь - редкий и крайне осторожный житель украинского Полесья. Несмотря на это, наши ученые уже несколько лет подряд фиксируют признаки возвращения этого хищника на территорию Заповедника. Наблюдения продолжаются и мы с надеждой ждем новых встреч с бурым красавцем!».

Специалисты также опубликовали советы, как действовать на территориях, где могут находиться медведи:

не ходите в одиночку, особенно в сумерках или ночью;

не приближайтесь к медведю и не пытайтесь фотографировать его вблизи;

сохраняйте спокойствие в случае встречи;

не убегайте, а медленно и осторожно отступайте назад, не делая резких движений;

обязательно сообщите о ваших наблюдениях специалистам Заповедника.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Гордый «Кузя» на празднике флота
Гордый «Кузя» на празднике флота Владимир Халип
Что будет с Путиным осенью
Что будет с Путиным осенью Юрий Федоренко
Коридоры кончаются стенкой
Коридоры кончаются стенкой Дмитрий Чернышев
Включить свет в аэропорту
Включить свет в аэропорту Ирина Халип