В Чернобыле заметили огромного хищника
- 29.07.2025, 9:14
- 5,328
Он является редким жителем Полесья.
В июне на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника заметили взрослого медведя, пишет УНИАН.
Как сообщается на странице заповедника в социальной сети Facebook, на май-июнь приходится период брачной активности медведей, поэтому этот самец как раз мог искать себе пару. Его присутствие зафиксировали местные фотоловушки:
«Бурый медведь - редкий и крайне осторожный житель украинского Полесья. Несмотря на это, наши ученые уже несколько лет подряд фиксируют признаки возвращения этого хищника на территорию Заповедника. Наблюдения продолжаются и мы с надеждой ждем новых встреч с бурым красавцем!».
Специалисты также опубликовали советы, как действовать на территориях, где могут находиться медведи:
не ходите в одиночку, особенно в сумерках или ночью;
не приближайтесь к медведю и не пытайтесь фотографировать его вблизи;
сохраняйте спокойствие в случае встречи;
не убегайте, а медленно и осторожно отступайте назад, не делая резких движений;
обязательно сообщите о ваших наблюдениях специалистам Заповедника.