NYP: Путин почувствует настоящую боль 1 29.07.2025, 9:43

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Что означает новый ультиматум Трампа.

Президент США Дональд Трамп объявил о сокращении ранее объявленного 50-дневного срока, который он дал России для достижения мирного соглашения с Украиной. Теперь у Кремля есть только 10-12 дней, чтобы остановить войну - иначе его ждут мощные экономические санкции.

Как пишет New York Post, американский лидер дал правителю РФ Владимиру Путину «меньше времени на убийства». И это было правильным решением.

«Нет никаких причин ждать...Я готов ввести 100% тарифы на страны, покупающие российские товары», - заявил Трамп журналистам в понедельник, подчеркивая, что Кремль не проявляет никакой доброй воли.

Это резкое решение получило широкую поддержку в экспертных и политических кругах США. Наблюдатели считают, что первоначальный дедлайн на 2 сентября лишь дал Путину больше времени для продолжения боевых действий.

«Целью Путина никогда не был мир, ею есть и всегда было полное уничтожение Украины», - говорится в публикации американских обозревателей.

Реакция Москвы на предыдущий ультиматум лишь подтвердила агрессивные намерения Кремля. Через несколько часов после того, как Трамп озвучил свои требования, Россия нанесла удары по гражданским объектам в Украине.

Высокопоставленные чиновники РФ назвали угрозы Трампа «театральным ультиматумом», однако эксперты считают, что на этот раз экономические рычаги могут оказаться действительно болезненными.

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«Кремлю стоит волноваться. Экономика России - это дом на шатких сваях. Путин вложил не менее 40% бюджета в войну, тогда как граждане едва выживают», - пишет издание.

Беспокойство вызывает и возможная реакция крупнейших торговых партнеров России - Китая и Индии. Угроза введения вторичных санкций и 100% тарифов может побудить их искать альтернативные рынки.

Поддержку идеи давления на Россию также демонстрирует законодательная инициатива сенатора Линдси Грэма, предусматривающая 500% тариф на импортеров российской нефти.

«У Трампа нет другого выбора, кроме как заставить российского диктатора почувствовать настоящую боль. И сейчас именно то время, чтобы это сделать», - подчеркивается в заключении.

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