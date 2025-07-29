«Это не охота, а варварство»4
- 29.07.2025, 9:50
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Белорусы — об официально разрешенной охоте на бурого медведя.
Ночью 18 июля в Борисовском охотничьем хозяйстве прошла вторая официальная охота на бурого медведя. Охота велась с вышки на пшеничном поле. Обладателем «трофея» стал Андрей Русанович из Минска.
Ex-press.by поинтересовался, как беларусы относятся к тому, что охота на медведя теперь разрешена на государственном уровне. Мнения оказались разными — от гневных до осторожной поддержки, но большинство респондентов ставит под сомнение как этичность таких действий, так и прозрачность самих решений.
«Мы поощряем убийство, а не сохранение природы»
Марина, 34 года, эколог, Минск:
— Я категорически против. Бурый медведь — краснокнижное животное, и несмотря на то, что его численность немного выросла, это не значит, что его теперь можно отстреливать ради «трофея». Мы должны гордиться тем, что у нас в лесах сохранилась такая фауна, а не превращать животных в сувениры. Охота ради развлечения — это варварство. Вместо поддержки популяции мы поощряем убийство. Это позор, а не достижение.
«Это не охота, это показуха»
Виктор, 62 года, охотник:
— Я охотник с 40-летним стажем, но в медведя стрелять не стал бы. У нас не Аляска, где их тысячи. И даже если дают официальное разрешение, это не значит, что надо сразу идти и стрелять. Я считаю, что охота должна быть разумной. А сейчас все это похоже на пиар и соревнование, «кто круче убьет». Это неуважение к животному и к охоте как культуре».
«Какой это пример для детей?»
Алена, 28 лет, учительница биологии:
— Когда я прочитала новость, мне стало больно. Мы детям в школе рассказываем о биоразнообразии, о важности сохранения дикой природы. А потом выходит такой заголовок: «застрелили второго медведя». Это какой пример для подрастающего поколения? Медведь — не вредитель. Он может быть опасен, но мы же не живем в тайге. Стреляют не из-за угрозы, а ради фото с трофеем. Это дико.
«Охота — это не игрушка для избранных»
Сергей, 45 лет, предприниматель, Минск:
— Я считаю, если охота разрешена законно, значит, она регулируется. Возможно, численность медведей позволяет контролируемый отстрел. Но тут важна прозрачность: кто принимает решения, по каким критериям. А когда об этом узнаешь из СМИ уже после чьей-то охоты, возникает ощущение, что все сделано втихаря для «своих». Такие вещи должны обсуждаться публично, а не превращаться в элитную забаву.
«Лучше бы развивали экотуризм»
Дарья, 19 лет, студентка:
— Я в шоке, если честно. XXI век, а мы до сих пор решаем, как весело убивать редких животных. Почему бы вместо охоты не развивать экотуризм? Люди бы с удовольствием приехали посмотреть на живого медведя в дикой природе, это куда ценнее, чем фотография с мертвым зверем. Охота на медведей — это шаг назад, в дикость.