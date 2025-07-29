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Медведев отвесил пару поясных поклонов и один земной

  • Александр Невзоров
  • 29.07.2025, 9:59
Медведев отвесил пару поясных поклонов и один земной
Александр Невзоров

США могут очень легко сломать экономический хребет России.

Из лиц официальных, на новый ультиматум Трампа первым откликнулся Зюзюшка Медведев.

Зюзя отвесил Дональду пару угрожающих поясных поклонов и один земной.

Хамить Трампу кремлевцы еще не решаются, но драматические советы уже дают.

Медведев пугает США войной — из-за ультиматума Трампа.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление Трампа о сокращении срока для мирного соглашения с Украиной — и заявил, что это шаг к войне между США и Россией.

Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не повторяй путь Сонного Джо», — написал Медведев в Х.

Все дело в том, что сломать экономический хребет России, США, действительно, могут очень легко.

Да будет обнищание, «вопль и скрежет зубовный», а из киркоровскрго зада выпадет половина перьев.

Будет и трагическая беззарплатица, но для карательного аппарата и орков деньги найдутся.

Война не остановится, ибо для нее Путину нужно только быдло, а оно и так живет в нищете и никакой потребности в благах цивилизации не испытывает.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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