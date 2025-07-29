Командующий армии Литвы: Возможно, информация о дроне из Беларуси — фейк 2 29.07.2025, 10:26

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Проверяются все версии.

Информация о дроне, который залетел в Литву, может быть недействительной, сказал командующий Литвы Раймундас Вайкшнорас. По его словам, проверяются все возможные варианты, включая версию о том, что никакой объект в Литву не залетал, пишет Delfi.

«Проверяются и другие версии — находится ли дрон в Литве, а может, это был фейк», — сказал LRT 29 июля Вайкшнорас. «Может быть, никакой объект в Литву вообще не залетал», — продолжил он.

По словам командарма, видео, которые в социальных сетях распространяли 28 июля, могли быть сняты в Украине. «Пока проводится опрос жителей, которые первыми увидели, услышали или что-то заметили и сообщили в Единый центр помощи (…). На сегодняшний день создается впечатление, что большинство ничего не видело, но что-то слышало. А то, что было подано в виде видеозаписей, также достаточно двусмысленная информация, у нас есть подозрения, что видео сделано в Украине», — сказал Вайкшнорас.

28 июля утром литовская полиция проинформировала жителей Литвы о том, что из Беларуси прилетел беспилотник неопределенного типа. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене тем утром сказала, что не исключено, что это мог быть случайно залетевший дрон, который направлялся в Украину. По её словам, такие инциденты возможны и в будущем. МИД запросил информацию о том, не может ли этот дрон быть боевым. Если такая информация подтвердится, то послу Беларуси будет вручена нота.

10 июля в Литву из Беларуси уже залетал дрон «Гербера». По данным служб, он не представлял никакой опасности. Ведется расследование этого инцидента.

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