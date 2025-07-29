Возвращение советской скрепы Татьяна Рыбакова, The Moscow Times

29.07.2025, 10:29

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Цена – раз, два, стой!

Российское государство, похоже, не нашло ничего лучше, как вернуться к худшим советским практикам. Хотя и в новой, рыночной обертке.

Плохо иметь хорошую память и солидный возраст. Что ни придумает родной государство — немедленно вспоминаешь дни трепетной юности, а то и беззаботного детства. Что характерно — вспоминаешь с содроганием.

Какой ногой на грабли

Вот, например, подсовывает память картинку из советского, черно-белого еще телевизора, в котором солидный дядя-диктор в пиджаке суровым голосом объясняет, что родной советское правительство повысило цены на шоколадные конфеты, потому что они — предмет роскоши. А я, десятилетняя, удивляюсь — как конфеты могут быть роскошью? Через десять лет я понимаю: таки да, в СССР конфеты были роскошью, и не только шоколадные. Понимание пришло в тот день, когда я узнала, что мои любимые в детстве конфеты «Школьные», которые так трудно (но так сладко) было грызть молодым зубам, просто попадали на прилавки моего города — столицы союзной республики, замечу, — засохшими от старости. А вообще-то они должны были быть мягкими и слегка тягучими, так как были дешевым вариантом сливочных конфет типа «Коровка».

А вот когда в правительстве начинают рассуждать о необходимости регулирования цен… ой, простите, о необходимости заключения долгосрочных контрактов с ценами, я вспоминаю дни поздней юности, когда я захожу в магазин и вижу пустые прилавки, застеленные серой бумагой. Или как я стою у овощного магазина и плачу, потому что ребенку нужны фрукты, и вот как раз «выбросили» (кстати, погуглите, что это — пригодится) апельсины, но толпа перед магазином такая, что мне с коляской не пробиться. Это уже Москва.

В общем, память у меня хорошая и воспоминания злые, потому и понимаю я новояз чиновников неплохо. У них тоже, видимо память прямо-таки генетическая, и все, что они могут придумать так отчетливо пахнет и этой очередью за апельсинами, и этими уверениями в роскошности шоколада, что никакие словесные кружева не могут затмить главного. А главное вот что: чиновники наши всерьез решили вручную рулить ценами.

Уж не знаю, от великого самомнения, считая, что торгаши без них ни за что цены не снизят, или от отчаяния, так как не могут уговорить своего главного начальника перестать вбухивать столько денег в войну, но очевидно, что нас ждет период очевидной советизации регулирования рынка — с тем же результатом, потому что грабли никогда не ведут себя иначе, если на них наступить не левой, а правой ногой.

Квантовое сельское хозяйство

Итак, Минсельхоз провел совещание с отраслевыми сообществами и торговыми сетями, где обсудил увеличение доли долгосрочных контрактов на поставку продуктов. Логика ведомства такая: сейчас доля таких контрактов составляет 70-80% для яиц и 50-60% для овощей, но процент может снижаться. Чтобы процент не снижался, нужно законодательно закрепить еще большую долю таких контрактов, о чем ведомство и попросило Минпромторг. Следить за ценообразованием должна «тройка» — Минсельхоза, Минпромторг и ФАС. Нарушения пока караться будут не расстрелом, но кара неизбежно будет.

Тут сразу столько триггеров, что даже не знаю, с чего начать.

Например, само определение «справедливой цены». Конечно, у ФАС есть довольно серьезная аналитическая служба, но их анализ каждого рынка занимает от нескольких месяцев до нескольких лет. Представляете, как будут выглядеть их рекомендации, например, о справедливой цене клубники, чья цена меняется в сезон буквально каждый день? Так что я сразу предлагаю ввести в комиссию по определению справедливых цен физиков, изучающих квантовые взаимодействия.

Потому что только они смогут понять, какая цена справедливая на рынке, где цена зависит от погодных условий вчера, сегодня и завтра, условиям закупки удобрений, семян, стада производителей, сельскохозяйственной техники, а также цены солярки, возможности привлечения гастарбайтеров к сезонным работам, дней недели и свадьбы у главного агронома хозяйства — монополиста на локальном рынке. И это я вам далеко не все перечислила. недаром биржевая торговля нефтью у всех трейдеров мира считается далеко не самым рискованным делом — торговать умение торговать сельскохозяйственными культурами есть признак гораздо большего профессионализма.

Ага! – скажет внимательный читатель, особенно если он — чиновник Минсельхоза. Так вот же — есть в тех же США долгосрочные контракты на урожай — товарные фьючерсы называются! Да, есть. И вообще именно эти фьючерсы породили весь сегодняшний рынок деривативов: фермеры продавали обязательства по поставке определенного количества бушелей кукурузы или голов бычков по определенной цене к определенному сроку.

Плохонькое, но свое

Есть только несколько уточнений.

Во-первых, цену, количество и время поставки определяли сами фермеры, а уж рынок решал, верить им или нет, а следовательно, покупать ли такой фьючерс и насколько цена при этом будет больше или меньше установленной фермером. Со временем, конечно, торговля стандартизировалась — как по видам продукции, так и по условиям контрактов, но суть не изменилась: этот не фермеру говорят, по какой цене он должен продавать свою продукцию, а фермер сообщает, по какой цене он готов ее продать. И разговаривает фермер не с чиновниками, а с трейдерами, представителями рынка. Которые руководствуются не собственными представлениями о справедливости цены, а расчетами, благодаря которым и трейдер должен оказаться в прибыли, и фермер, как минимум, не прогореть — потому как где ж потом трейдеру искать курочку, несущую денежные яйца.

В том виде, в каком публикуются предложения Минсельхоза, ничего этого и в помине нет: речь лишь о фиксации цен (в крайнем случае — фиксации вилки цен) на 3-5 лет. Причем, если опять же говорить о том, что удалось выудить из невнятных публикаций, речь идет, прежде всего, о фиксации цен в ритейле, максимум — у поставщиков. Надо ли объяснять, что при этом произойдет? Если фермеров цена устроит, они с радостью продадут свою продукцию. Если нет — даже сеять не будут. Значит, в неурожайный год придется переходить к принуждению фермеров работать себе в убыток — это просто неизбежно.

Во-вторых, конечную цену фьючерсам — а, следовательно, все параметры цен, поставок и их сроков, — определяет мировой рынок, чьи представители торгуют, в том числе, на Чикагской товарной бирже. И если, скажем, фьючерсы на американскую кукурузу или бразильский кофе пошли вверх (неурожай, засуха, Трамп выгнал всех сельхозрабочих-мигрантов), то у покупателя сразу появляется вопрос: покупать подороже или переключиться на кофе из Колумбии и кукурузу из Мексики?

В России Минсельхоз с гордостью говорит, что почти полностью удалось перейти на самообеспеченность по овощам — осталось немного по тепличным овощам подтянуться. Ровно того же ведомство добивается по всем позициям в агросекторе — начиная с семян, животных-производителей, саженцев и заканчивая готовой продукцией. Все должно быть пусть плохонькое, но свое. Это считается залогом продовольственной безопасности, хотя я никак не возьму в толк, чем может навредить безопасности польская картошка или израильская клубника — ну не обстреливать же ими нас будут? Так что, опять же, в случае неурожая или массового падежа скота или даже просто при сезонном снижении производства (как, например, это было с яйцами), рынок ничего не сможет скорректировать — не дадут вражеским продуктам просочиться на нашу суверенную территорию. Только по разрешению чиновника, по госконтракту.

Административный тупик

Результат можем видеть по тем же яйцам: вначале задирание цены и драки за яйца подешевле, затем — истеричная закупка яиц где угодно, лишь бы страна «дружественная» и продавала за рубли или по бартеру, Разумеется, запоздали — к тому времени потеплело, и куры стали лучше нестись.

И сегодня фермеры режут кур-несушек, потому что яйца им девать некуда. Подождите, наступит зима, оставшиеся несушки снова будут нестись хуже, в нескольких хозяйствах опять вспыхнет птичий грипп (он всегда вспыхивает в межсезонье, как у людей простуда) — и яйца опять подорожают. Чтобы к лету чиновники таки закупили яйца в том же Египте или Турции, а оставшиеся на плаву фермеры со слезами опять принялись резать несушек.

Эта музыка могла бы быть вечной, но фермеры и несушки конечны, потому в конце-концов за яйцами выстроятся такие же очереди, как в конце 1980-х — я в такой разок простояла пять часов.

Да ладно яйца — вон в Ростовской области скоро могут начать скот резать из-за недостатка кормов. Потому что неурожай зерновых, а купить иностранные нельзя — безопасность же, продовольственная. Плюс мелкие фермеры вымирают как вид — что опять закономерно, потому как чиновникам сподручнее иметь дело с крупными агрохолдингами: их и заставить можно, и раздербанить, если кому понадобится. По той же причине у нас нет ни нормальных фермерских рынков, ни мелких магазинчиков, торгующих продукцией местных производителей: даже те «магазины у дома», которые не входят в какую-то сеть, все равно закупаются на тех же базах, что и весь ритейл. И там им даже скидки не дадут, в отличие от «крупняка». Так что, если так пойдет дело, мы можем и без молока, и без мяса остаться.

Проект регулирования цен, видимо, зашел так далеко, что даже глава ЦБ Эльвира Набиуллина заговорила об этом во время пресс-конференции после заседания регулятора по размеру ключевой ставки. «Административное регулирование цен — тупиковый путь. Это ведет к созданию черного рынка», — заявила она.

Прислушаются ли в правительстве к голосу разума? Честно говоря, сомневаюсь. Скорее, прислушаются к предложению депутата Госдумы Николая Новичкова ввести ответственность «для тех, кто дискредитирует российское производство, российского производителя, российские бренды». Для начала — административную, а там как пойдет. У меня только предложение для господина Новичкова — сразу ввести ответственность и за «фейки» о недостатке продовольствия. Чтоб два раза не голосовать.

***

Уж не знаю, утешит ли вас, дорогой читатель, но в насквозь братском нам ныне Китае, похоже, чиновники так же грезят о временах, когда они повелевали ценами. Там подготовили проект поправок к «Закону о ценах» (1998 г.), который в статью 4 перед словами «государство поддерживает и поощряет честную, открытую и законную рыночную конкуренцию» добавляет фразу «ценообразование осуществляется под руководством Коммунистической партии Китая». Если у китайских товарищей хватит ума эту поправку принять, то страна, в которой ныне дефляция, вспомнит времена, когда гарантированная чашка риса в день считалась признаком благосостояния. Что доказывает абсолютную идентичность чиновничьего менталитета в любой административной системе: поставь чиновника определять количество снега на севере или качество песка в Сахаре — исчезнет и то, и другое. Но порулить-то им хочется!

Татьяна Рыбакова, The Moscow Times

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