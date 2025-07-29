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В белорусский лицей в польской Гайновке приняли рекордное число первоклассников

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  • 29.07.2025, 10:35
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В белорусский лицей в польской Гайновке приняли рекордное число первоклассников

102 ребенка.

В первый класс II общеобразовательного лицея с изучением белорусского языка в польской Гайновке (Подляское воеводство) принято рекордное количество детей — 102, сообщил в интервью «Польскому радио» исполняющий обязанности директора учебного заведения Дариуш Мусюк.

«Всех, кто хотел к нам прийти, мы приняли. Это выше предела наших мечтаний. Сначала мы думали о трех классах и 50 учениках. [Затем] получили разрешение на расширение оферты на 24 человека. Приняли 102 — супер. Надеемся, что вышестоящая организация согласится еще на один класс, чтобы поощрить всех, кто хотел к нам прийти», — сказал руководитель лицея.

По его словам, в рамках педагогического эксперимента белорусский язык будут изучать все первоклассники, некоторые предметы также будут частично преподаваться по-белорусски.

Практически все ученики — жители Гайновки и Гайновского повета, отметил Мусюк.

Первые классы набраны в рамках первого этапа зачисления. На втором принимаются документы у выпускников начальных школ, не поступивших в другие средние школы. Для них, по словам и.о. директора, зарезервировано 21 место.

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