Два белорусских вуза объявили срочный допнабор

Два белорусских вуза объявили срочный допнабор3
- 29.07.2025, 10:48
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Куда еще можно успеть подать документы?
Два белорусских вуза объявили дополнительный набор на места, оставшиеся свободными после основного этапа вступительной кампании. Такую информацию с пометкой «срочно» распространила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
В «Телеграф» узнали, куда еще могут успеть подать документы абитуриенты.
Не смогли набрать запланированное количество абитуриентов в отведенные Министерством образования основные сроки две белорусские сельскохозяйственные академии:
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия в Горках Могилевской области,
Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины.
Вакантные места в этих вузах, по данным Минсельхозпрода, остались по двум специальностям:
ветеринарная медицина,
производство продукции животного происхождения.
Срочность объявления объясняется тем, что прием документов в дополнительный набор также ограничен по срокам и заканчивается уже сегодня, 29 июля.
На зачисление (которое, кстати, должно быть уже завтра, 30 июля) могут рассчитывать следующие категории абитуриентов:
сдавшие централизованное тестирование или централизованный экзамен по химии и биологии,
имеющие на руках аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой (серебряной) медалью,
имеющие на руках диплом о профессионально-техническом образовании с отличием, подтверждающий получение профессионально-технического образования с общим средним образованием,
имеющие на руках диплом о среднем специальном образовании с отличием.