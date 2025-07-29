Шлем штурмовика из «Звездных войн» продан на аукционе за $256 тысяч
- 29.07.2025, 10:57
До наших дней сохранилось всего шесть подобных шлемов.
Оригинальный шлем штурмовика из фильма «Звездные войны: Эпизод IV — Новая надежда» был продан на аукционе в рамках Comic-Con в Сан-Диего за $256,000, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).
Это был каскадерский шлем, использовавшийся во время съемок сцен на планете Татуин для «песчаного штурмовика». Известно, что до наших дней сохранилось всего шесть подобных шлемов — и этот входит в их число.
В рамках того же аукциона были также проданы другие культовые реквизиты. Световые мечи из «Скрытой угрозы», которыми пользовались Эван МакГрегор (Оби-Ван Кеноби) и Лиам Нисон (Квай-Гон Джинн), ушли с молотка по $38400 каждый. Световой меч Дарта Мола был продан за $76800.
Правую руку C-3PO, которую носил Энтони Дэниелс в «Империя наносит ответный удар», купили за $1000. Костюм штурмовика, созданный Industrial Light & Magic, был продан за $12800.
Среди других лотов:
Шлем пилота Сопротивления «Red Four» — $32000
Бластер GLIE-44 Оскара Айзека (Пoe Дэмерон) — $44800
Оригинальные карточки Kenner 1983 года с Принцессой Леей, C-3PO и Бобой Феттом — по $10240
Световой меч Люка Скайуокера — $25600
Часть выручки направлена в пользу музея Comic-Con и будущего Saga Museum, посвященного вселенной «Звездных войн».