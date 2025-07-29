«В России уже скоро нечем будет собирать урожай» 2 29.07.2025, 10:59

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Даже Китай не поможет.

На состояние дел внутри России наибольшее влияние имеет ситуация на поле боя, способность Украины наносить контрудары. Это происходит достаточно эффективно, потому что Силы обороны не раз парализовали вражеское авиасообщение, железную дорогу.

Об этом «24 Каналу» рассказал министр иностранных дел Украины (2007 – 2009 годы) Владимир Огрызко, добавив, что есть еще другой аспект, который также играет важную роль. Говорится об экономике.

Как меняется жизнь внутри России?

Угольная и металлургическая промышленности начали стремительно спадать. На грани остановки находятся ключевые заводы, которые изготавливают сталь. Серьезные проблемы возникают в сельском хозяйстве. Очевидно, что урожай в 2025 году будет значительно меньше.

«В России уже скоро нечем будет собирать урожай. Я уже не говорю об автомобилестроении, которого практически нет. Пропагандисты пишут, что все заводы заполнены, но никто не хочет покупать этот товар», – заметил Владимир Огрызко.

Все отдают предпочтение китайской продукции, которая немножко лучше. Если транспорт не функционирует как следует, то происходит разрыв между регионами. Это превращается в серьезную проблему. Так же можно сказать об авиационной отрасли. Постоянные планы перехвата способствуют территориальному разделению России.

Страна фрагментируется на части, потому что разрушаются экономические связи. Кроме этого прекращается инвестирование, замирает промышленность, начинаются проблемы в банковской сфере, которая была сверхприбыльной.

«Россия переходит в состояние системного кризиса. Возможно, из-за этого Путин планирует ехать в Китай. Эта так называемая «парадная дипломатия» продолжается, но от нее мало пользы», – добавил Владимир Огрызко.

В итоге Китай продолжит держать Россию в состоянии, когда пациент якобы жив, а может и умер. Все для того, чтобы управлять, указывать, получать свою выгоду. Если Путин наконец поймет, что Трамп не играет и может ввести санкции, только тогда ситуация изменится.

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