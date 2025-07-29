Белорусские айтишники массово закрывают ИП 4 29.07.2025, 11:11

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Рекордная убыль среди всех видов деятельности.

Сфера информации и связи в Беларуси стала первой отраслью по доле ликвидированных индивидуальных предпринимателей. За год, с июля 2024 по июль 2025, здесь стало на 16,8% меньше ИП. Это рекордная убыль среди всех видов деятельности, свидетельствуют данные Белстата, заметил сайт «Белорусы и рынок».

Меры по ужесточению работы ИП начали принимать еще несколько лет назад. Если посмотреть динамику с 2022 года, то количество ИП в информации и связи снизилось с 14,2 тыс. до 9,1 тыс., то есть на 36%.

Второй отраслью, где ИП ликвидировались наиболее массово, стала сборная категория «профессиональная, научная и техническая деятельность» - сюда включены адвокаты, бухгалтеры, управляющие, архитекторы, инженеры, маркетологи и исследователи и т.д. Здесь число ИП за год уменьшилось на 12%, а с 2022 года – на 28%.

В наименьшей мере пострадала от ужесточений транспортная отрасль – здесь за год убыло всего 1,4% ипэшников, а с 2022 года – 5%.

В целом с июля 2024 по июль 2025 года во всех видах деятельности количество индивидуальных предпринимателей уменьшилось на 6,3% - до 229,5 тыс. человек. Со времени введения ужесточений в 2022 году – на 15,5%.

Напомним, с октября 2024 года индивидуальным предпринимателям запретили заниматься многими видами деятельности – остался ограниченный перечень разрешенных вариантов. До этого для ипэшников была отменена возможность уплаты НДС, введен запрет на работу при получении выручки свыше годового лимита в 500 тысяч рублей. А с 2023 года для них была увеличена ставка подоходного налога с 16 до 20%. Тогда же были введены ограничения по применению единого налога. С 2022 года ограничили применение упрощенной системы налогообложения.

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