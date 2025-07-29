РФ атаковала колонию возле Запорожья КАБами: много жертв
- 29.07.2025, 11:15
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Появились фото разрушений и новые данные о пострадавших.
Российская армия атаковала территорию Беленьковской исправительной колонии с помощью четырех управляемых авиационных бомб. Количество погибших возросло до 17.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.
Известно, что в результате удара была полностью разрушена столовая учреждения, существенные разрушения претерпели административный штаб и карантинный участок. В результате удара погибли 17 человек среди осужденных, еще 42 получили ранения.
«Тяжелораненые госпитализированы в больницы системы Минздрава. Еще около 40 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, один сотрудник учреждения получил незначительные ранения (осколочное поражение лица)», - рассказали в Минюсте.
Сейчас к обеспечению порядка в учреждении привлечено около 50 сотрудников охраны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, они находятся под наблюдением в медицинской части, дежурном подразделении и других отделениях учреждения.
Периметр учреждения не поврежден, угрозы побега нет.
«Этот удар в очередной раз демонстрирует грубое нарушение международного гуманитарного права со стороны вооруженных сил РФ. Обстрел объектов гражданской инфраструктуры, в частности пенитенциарных учреждений расценивается как военное преступление», - заявили в министерстве.