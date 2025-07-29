Как американский шоубиз побеждает «русский мир» в Беларуси 3 29.07.2025, 11:16

2,438

Джейсон Деруло

SHAMAN и Кадышева — на обочине.

На самом деле не столь важно, кто и зачем привез в Беларусь Джейсона Деруло. Зато американец как лакмусовая бумажка проявил культурную ориентацию высокопоставленных персон, которых расшевелил визит гостя из США, пишет «Салiдарнасць».

Вряд ли где-то еще Деруло приветствовал целый премьер-министр. Какой бы знаменитостью ни был музыкант, это не обязывает глав правительств встречаться с ним.

Тем не менее Александра Турчина специально вытащили из кабинета, чтобы пожать руку Джейсону Деруло и пообещать ему помощь в подборе жилья. Разговаривали, правда, почему-то в коридоре, и было не очень похоже, что председатель Совмина является поклонником творчества рэпера (впрочем, кто знает, может премьер каждый вечер слушает Wiggle вместо колыбельной).

Этим дело не ограничилось, и американца потащили в Национальный олимпийский комитет. Там Виктор Лукашенко заявил гостю: «Вас любит не только молодежь, с вашим творчеством знакомы и достаточно взрослые люди».

Пикантность ситуации в том, что творчество Деруло носит довольно-таки блудливый характер. Достаточно посмотреть его клипы.

К слову, через пару месяцев американец планирует гастроли в Москве и Петербурге. И можно прогнозировать аншлаги, несмотря на то, что тексты Деруло – прямо-таки кладезь всего, что противоречит российским «традиционным ценностям».

Вся эта история свидетельствует, что, несмотря на события последних лет, «низкопоклонство перед Западом» никуда не делось ни в РФ, ни в наших краях. Американский шоубиз по-прежнему рулит, оставляя на обочине и SHAMAN (кстати, почему сценическое имя «ярусского» на латинице?), и Надежду Кадышеву.

Когда-то советский генсек принимал в Кремле мегапопулярных в СССР Scorpions. Конечно, параллели тут сильно хромают хотя бы потому, что Александр Турчин – далеко не Михаил Горбачев. И всё же хорошо, что премьер и руководитель НОК встречаются с американским рэпером, а не «русскомирскими талантами».

Выбор в пользу Деруло намекает на то, что элиты продолжают косить взглядом на Запад, а, значит, перспективы не столь мрачны, как могут выглядеть из сегодняшнего дня.

И, кстати, если выбирать между концертами Деруло и Бузовой, пусть лучше наша молодежь идет на заокеанскую звезду.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com