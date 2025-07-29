«Буданов был ранен и просил его покинуть» 29.07.2025, 11:31

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Украинский генерал вспомнил эпизод операции ГУР.

Во время одного из боевых эпизодов начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов был ранен и просил собратьев оставить его на поле боя, однако те не покинули своего командира. Об этом случае рассказал в программе «Ход Тузова» на канале «Апостроф» генерал-майор Илья Павленко, бывший заместитель начальника ГУР Минобороны Украины.

Павленко рассказал, что это был период активного участия ГУР в боевых действиях в зоне АТО. Буданов, как и другие офицеры, выполнял задачи непосредственно на передовой. Во время одного из выходов он получил ранение. «Буданова ранили, и он просил ребят его бросить», – рассказал Павленко.

Впрочем, бойцы спецподразделения ГУР не могли оставить раненого собрата. «Спецназ ГУР такого себе не позволит. И ребята действительно его спасли», – говорит генерал.

Буданов прошел реабилитацию и не вспоминал о своем ранении, пока журналисты не заметили шрам на его руке. – Также Павленко добавил, что участие в спецоперациях это всегда осознанный риск, который требует профессионализма и ответственности.

«Ты понимаешь, что идешь на риск. Но ты не идешь, чтобы погибнуть. Ты идешь с пониманием, что тебе надо рискнуть своим здоровьем и жизнью, но ты должен уменьшить этот риск. Почему? Потому что ты должен стать профессионалом. И не допустить даже того, чтобы тебя ранили, иначе можешь стать обузой для своих собратьев», – констатировал экс-заместитель Буданова.

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