Военная экономика России подала сигнал бедствия
- 29.07.2025, 11:49
Что это значит для Украины?
Российская экономика, длительное время удерживавшаяся на плаву благодаря крупным военным расходам, теперь демонстрирует признаки ослабления, пишет Firstpost (перевод — сайт Charter97.org). На фоне усиливающихся санкций и растущей инфляции министр экономики РФ предупредил, что страна находится «на грани» рецессии.
Хотя государственные военные расходы до сих пор поддерживали экономическую активность, последние данные вызывают тревогу: без этой поддержки Россия может столкнуться с экономическим застоем.
Особенно заметно это по состоянию промышленного сектора. В июне индекс деловой активности в промышленности в обрабатывающей отрасли, резко снизился до 47,5 пунктов — это самый сильный спад с марта 2022 года.
Для сравнения, в мае этот индекс составлял 50,2, что указывало на скромный рост. Однако в июне ситуация изменилась: произошло значительное сокращение новых заказов, обусловленное слабым спросом и укреплением рубля. Последний фактор делает российские товары менее конкурентоспособными на мировом рынке, что еще больше давит на экспорт.
Экономическая неопределенность в России может иметь серьезные последствия как для внутренней стабильности, так и для войны в Украине. С одной стороны, ослабление экономики может подстегнуть российские власти к поиску мирного выхода. С другой — в условиях кризиса Кремль может прибегнуть к еще более жестким мерам внутри страны и продолжить агрессивную внешнюю политику, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Для Украины и международного сообщества это может означать как окно для дипломатии, так и риск эскалации.